В Украине 174 тыс. км² загрязнены остатками российских мин и неразорванных снарядов
Для разминирования территорий в Украине работают около 2 тысяч специалистов. От остатков российского взрывоопасного "мусора" саперы уже очистили 15 тысяч километров дорог
Об этом сообщила вице-премьер Украины Юлия Свириденко.
До конца 2023 года Украина планирует очистить более полутора тысяч километров квадратных аграрных земель. Это, с одной стороны, поможет избежать углубления продовольственного кризиса в мире, а с другой, будет способствовать стабилизации экономики.
"В общей сложности 174 тысячи километров квадратных Украины загрязнены остатками российских мин и неразорванных снарядов. Где возможно, украинские и иностранные взрывотехники разминируют эти территории. Сейчас работает около 2000 тысяч специалистов", - рассказала Свириденко.
По ее словам, от остатков российского взрывоопасного мусора саперы уже очистили 15 тысяч километров дорог, железнодорожных путей, линий электропередач, разминировали более 10 тысяч домов и 70 тысяч гектар сельхозугодий.
"Наша главная задача – ускорить темпы гуманитарного разминирования. Для того, мы продолжаем искать партнеров, которые помогут нам со специальной техникой для разминирования и обучением людей, которые с ней будут работать. Сейчас у нас только 12 машин для разминирования, а нуждаемся в более чем 80!" Похожая ситуация со специалистами – их нужно втрое больше, чем есть", - добавила вице-премьер.
- Менеджер ОО "Ассоциация саперов Украины" Ирина Кустовская считает, что для полной очистки территории Украины от взрывоопасных предметов требуется более 60 лет.
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