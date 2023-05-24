В Украине 174 тыс. км² загрязнены остатками российских мин и неразорванных снарядов

Об этом сообщила вице-премьер Украины Юлия Свириденко.

До конца 2023 года Украина планирует очистить более полутора тысяч километров квадратных аграрных земель. Это, с одной стороны, поможет избежать углубления продовольственного кризиса в мире, а с другой, будет способствовать стабилизации экономики.

"В общей сложности 174 тысячи километров квадратных Украины загрязнены остатками российских мин и неразорванных снарядов. Где возможно, украинские и иностранные взрывотехники разминируют эти территории. Сейчас работает около 2000 тысяч специалистов", - рассказала Свириденко.

По ее словам, от остатков российского взрывоопасного мусора саперы уже очистили 15 тысяч километров дорог, железнодорожных путей, линий электропередач, разминировали более 10 тысяч домов и 70 тысяч гектар сельхозугодий.

"Наша главная задача – ускорить темпы гуманитарного разминирования. Для того, мы продолжаем искать партнеров, которые помогут нам со специальной техникой для разминирования и обучением людей, которые с ней будут работать. Сейчас у нас только 12 машин для разминирования, а нуждаемся в более чем 80!" Похожая ситуация со специалистами – их нужно втрое больше, чем есть", - добавила вице-премьер.