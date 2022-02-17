В Украине 17 февраля будут дождь, порывистый ветер и +15°C

Об этом сообщает Укргидрометцентр .



17 февраля в Украине облачная погода. Утром и днем северные, центральные и западные области покроет дождь. Наконец-то территории страны осадков не будет.



Температура воздуха будет составлять +4...+9°C, а на Юге - +10...+15°C.



В Карпатах ожидается дождь с мокрым снегом. Порывы ветра будут достигать 25-30 м/с. Температура воздуха будет удерживаться около 0°C.



В Киеве и в Киевской области 17 февраля синоптики прогнозируют дождь. В Киеве температура воздуха составит +6...+8°C, а в Киевской области - +4...+9°C.

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