В Украине 165 населенных пунктов обесточены из-за непогоды

Об этом сообщает ГСЧС.



"По состоянию на 07:00 29 декабря в результате усложнения погодных условий (дождь, мокрый снег), из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 165 населенных пунктов в 6 областях (Херсонская - 65, Днепропетровская - 46, Николаевская - 23, Запорожская - 17, Донецкая - 13 и Сумская - 1)", - говорится в сообщении.



К возобновлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.



Как сообщают в Укравтодоре, проезд на дорогах государственного значения обеспечен.

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