В Украине 16 сентября ожидается теплая погода, однако вскоре придет похолодание, - Наталья Диденко

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram .

16 сентября теплой будет западная часть Украины, ожидается +20 °C ... +25 °C.

Самый холодный окажется северо-восток - Сумщина, Харьковщина, +14 °C ... +18 °C.

В целом завтра в Украине будет тепло, максимально в течение дня +16 °C ... +22 °C.

Дожди пока не решаются нарушать сентябрьскую синоптическую идиллию - везде будет преобладать сухая погода.

В Киеве четверг обещает солнце и тепло, до +19 °C.

Дождей станет больше, а тепла - меньше постепенно с субботы-воскресенья.

Четверг всей бабьей силой будет держать для украинцев хорошую погоду.





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