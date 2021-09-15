В Украине 16 сентября ожидается теплая погода, однако вскоре придет похолодание, - Наталья Диденко
К украинцам в выходные идет похолодание, однако 16 сентября еще будет теплая и сухая погода
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram .
16 сентября теплой будет западная часть Украины, ожидается +20 °C ... +25 °C.
Самый холодный окажется северо-восток - Сумщина, Харьковщина, +14 °C ... +18 °C.
В целом завтра в Украине будет тепло, максимально в течение дня +16 °C ... +22 °C.
Дожди пока не решаются нарушать сентябрьскую синоптическую идиллию - везде будет преобладать сухая погода.
В Киеве четверг обещает солнце и тепло, до +19 °C.
Дождей станет больше, а тепла - меньше постепенно с субботы-воскресенья.
Четверг всей бабьей силой будет держать для украинцев хорошую погоду.
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