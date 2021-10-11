В Украине 16 регионов соответствуют "оранжевой" зоне карантина
По состоянию на 11 октября в Украине "оранжевому" уровню карантина соответствуют 16 областей
Об этом сообщает пресс-служба МЗ .
В Украине 16 областей из-за повышенной динамики госпитализаций по COVID-19, загруженности коек с кислородом и высокого коэффициента выявления случаев инфицирования отвечают "оранжевой" зоне эпидемической опасности.
В "оранжевой" зоны отнесены такие области:
- Волынская;
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Житомирская;
- Запорожская;
- Луганская;
- Львовская;
- Одесская,
- Полтавская;
- Сумская;
- Тернопольская;
- Харьковская;
- Херсонская;
- Хмельницкая,
- Черновицкая;
- Черниговская.
По данным министерства, "желтой" зоне соответствуют: Киев, Винницкая область, Закарпатская область, Ивано-Франковская область, Киевская область, Кировоградская область, Николаевская область, Ровенская область, Черкасская области.
- В течение суток 10 октября было зарегистрировано 8832 новых случаев COVID-19 (в том числе 863 ребенка и 78 медработников), 207 человек скончались, 2053 пациенты выздоровели.
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- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
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