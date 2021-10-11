В Украине 16 регионов соответствуют "оранжевой" зоне карантина

Об этом сообщает пресс-служба МЗ .

В Украине 16 областей из-за повышенной динамики госпитализаций по COVID-19, загруженности коек с кислородом и высокого коэффициента выявления случаев инфицирования отвечают "оранжевой" зоне эпидемической опасности.

В "оранжевой" зоны отнесены такие области:

Волынская;

Днепропетровская;

Донецкая;

Житомирская;

Запорожская;

Луганская;

Львовская;

Одесская,

Полтавская;

Сумская;

Тернопольская;

Харьковская;

Херсонская;

Хмельницкая,

Черновицкая;

Черниговская.

По данным министерства, "желтой" зоне соответствуют: Киев, Винницкая область, Закарпатская область, Ивано-Франковская область, Киевская область, Кировоградская область, Николаевская область, Ровенская область, Черкасская области.

В течение суток 10 октября было зарегистрировано 8832 новых случаев COVID-19 (в том числе 863 ребенка и 78 медработников), 207 человек скончались, 2053 пациенты выздоровели.

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