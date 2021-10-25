В Украине 16 регионов находятся в "оранжевой" зоне, еще шесть - "красные"
В "красной" зоне Украины находится шесть областей, а в "желтой" - четыре. Другие регионы "оранжевые"
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ .
Так, сейчас в "красной" зоне шесть регионов:
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Запорожская;
- Одесская,
- Сумская;
- Херсонская.
Как отмечается, показатель загруженности коек с кислородом на критическом уровне в Житомирской, Николаевской, Ровенской, Хмельницкой областях. Уровень госпитализации высокий почти во всех регионах, кроме "желтой" зоны, Тернопольской и Черкасской областей.
В "оранжевую" зону входят:
- Киев;
- Волынская область;
- Житомирская;
- Ивано-Франковска,
- Киевская;
- Луганская;
- Львовская;
- Николаевская;
- Сумская;
- Ровенская;
- Тернопольская;
- Харьковская;
- Хмельницкая;
- Черкасская;
- Черновицкая;
- Черниговская.
В свою очередь, в "желтой" зоне находятся:
- Полтавская;
- Кировоградская;
- Закарпатская;
- Винницкая.
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- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
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