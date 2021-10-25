В Украине 16 регионов находятся в "оранжевой" зоне, еще шесть - "красные"

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ .

Так, сейчас в "красной" зоне шесть регионов:

Днепропетровская;

Донецкая;

Запорожская;

Одесская,

Сумская;

Херсонская.

Как отмечается, показатель загруженности коек с кислородом на критическом уровне в Житомирской, Николаевской, Ровенской, Хмельницкой областях. Уровень госпитализации высокий почти во всех регионах, кроме "желтой" зоны, Тернопольской и Черкасской областей.

В "оранжевую" зону входят:

Киев;

Волынская область;

Житомирская;

Ивано-Франковска,

Киевская;

Луганская;

Львовская;

Николаевская;

Сумская;

Ровенская;

Тернопольская;

Харьковская;

Хмельницкая;

Черкасская;

Черновицкая;

Черниговская.

В свою очередь, в "желтой" зоне находятся:

Полтавская;

Кировоградская;

Закарпатская;

Винницкая.