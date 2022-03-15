В Украине 16 896 компаний принадлежат россиянам и белорусам - Опендатабот опубликовал список

По состоянию на 24 февраля таких компаний было 16 896.

"Примечания относительно наличия российского/белорусского владельца уже появились в карточке компании в чате Опендатабота, на странице о компании на нашем сайте, а также в АРІ для банков и финансовых учреждений", - сообщает Опендатабот, передает Еспресо.TV.

Топ-20 украинских компаний с российскими бенефициарами по выручке 2020 года выглядит так:

ООО "ВЕНТА. ЛТД" – 13,19 (выручка, млрд грн), 0,08 (прибыль, млрд грн);

ООО "БРОКАРД-УКРАИНА" – 3,38 (выручка, млрд грн), 0,03 (прибыль, млрд грн);

ПАО "КРЮКОВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" – 3,33 (выручка, млрд грн), 0,07 (прибыль, млрд грн);

ООО "ТТВК" – 3,06 (выручка, млрд грн), -0,73 (прибыль, млрд грн);

ПАО "КРИВОЙ РОГ ЦЕМЕНТ" - 2,51 (выручка, млрд грн), -0,69 (прибыль, млрд грн);

ООО "ФРИ-СИСТЕМ" – 2,29 (выручка, млрд грн), 0,03 (прибыль, млрд грн);

ООО "НИССАН МОТОР УКРАИНА" – 2,26 (выручка, млрд грн), -0,02 (прибыль, млрд грн)

ООО "ЕРМАК ГОЛД" - 2,07 (выручка, млрд грн), 0,19 (прибыль, млрд грн);

ООО "ЮПИТЕР 9 АГРОСЕРВИС" – 1,65 (выручка, млрд грн), 0,05 (прибыль, млрд грн);

ООО "ОРИМИ УКРАИНА" - 1,55 (выручка, млрд грн), 0,13 (прибыль, млрд грн);

ООО "ЖИТОМИРСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ" – 1,42 (выручка, млрд грн), 0,007 (прибыль, млрд грн);

АО "СУМСКОЙ ЗАВОД НАСОСНОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ "НАСОСЭНЕРГОМАШ"" – 1,07 (выручка, млрд грн), -0,09 (прибыль, млрд грн);

ООО "ТАТНЕФТЬ-АЗС-УКРАИНА" – 1,06 (выручка, млрд грн), -0,04 (прибыль, млрд грн);

ООО "ЭГЗАГОН" - 1,03 (выручка, млрд грн), 0,09 (прибыль, млрд грн);

ООО "АНДРУШЕВСКИЙ МАСЛОСЫРЗАВОД" – 1,02 (выручка, млрд грн), 0,009 (прибыль, млрд грн);

АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК" – 0,99 (выручка, млрд грн), 0,93 (прибыль, млрд грн);

ООО "ПРОГРЕСТЕХ-УКРАИНА" – 0,92 (выручка, млрд грн), 0,23 (прибыль, млрд грн);

ПАО "ВИННИЦАБЫТХИМ" – 0,88 (выручка, млрд грн), 0,14 (прибыль, млрд грн);

ООО "АВГУСТ-УКРАИНА" – 0,79 (выручка, млрд грн), -0,16 (прибыль, млрд грн);

ООО "ФИТО-ЛЕК" – 0,79 (выручка, млрд грн), 0,001 (прибыль, млрд грн).

Справочно. Опендатабот – сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра для защиты от рейдерских захватов и контроля контрагентов.

Напомним, в Раде предлагают разрешить национализацию имущества россиян и коллаборантов

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