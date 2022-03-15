В Украине 16 896 компаний принадлежат россиянам и белорусам - Опендатабот опубликовал список
Опендатабот проверил данные из Единого государственного реестра и подсчитал количество активных компаний, среди собственников, учредителей или конечных бенефициаров которых есть хотя бы один гражданин или резидент Российской Федерации или Республики Беларусь
По состоянию на 24 февраля таких компаний было 16 896.
"Примечания относительно наличия российского/белорусского владельца уже появились в карточке компании в чате Опендатабота, на странице о компании на нашем сайте, а также в АРІ для банков и финансовых учреждений", - сообщает Опендатабот, передает Еспресо.TV.
Топ-20 украинских компаний с российскими бенефициарами по выручке 2020 года выглядит так:
ООО "ВЕНТА. ЛТД" – 13,19 (выручка, млрд грн), 0,08 (прибыль, млрд грн);
ООО "БРОКАРД-УКРАИНА" – 3,38 (выручка, млрд грн), 0,03 (прибыль, млрд грн);
ПАО "КРЮКОВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" – 3,33 (выручка, млрд грн), 0,07 (прибыль, млрд грн);
ООО "ТТВК" – 3,06 (выручка, млрд грн), -0,73 (прибыль, млрд грн);
ПАО "КРИВОЙ РОГ ЦЕМЕНТ" - 2,51 (выручка, млрд грн), -0,69 (прибыль, млрд грн);
ООО "ФРИ-СИСТЕМ" – 2,29 (выручка, млрд грн), 0,03 (прибыль, млрд грн);
ООО "НИССАН МОТОР УКРАИНА" – 2,26 (выручка, млрд грн), -0,02 (прибыль, млрд грн)
ООО "ЕРМАК ГОЛД" - 2,07 (выручка, млрд грн), 0,19 (прибыль, млрд грн);
ООО "ЮПИТЕР 9 АГРОСЕРВИС" – 1,65 (выручка, млрд грн), 0,05 (прибыль, млрд грн);
ООО "ОРИМИ УКРАИНА" - 1,55 (выручка, млрд грн), 0,13 (прибыль, млрд грн);
ООО "ЖИТОМИРСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ" – 1,42 (выручка, млрд грн), 0,007 (прибыль, млрд грн);
АО "СУМСКОЙ ЗАВОД НАСОСНОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ "НАСОСЭНЕРГОМАШ"" – 1,07 (выручка, млрд грн), -0,09 (прибыль, млрд грн);
ООО "ТАТНЕФТЬ-АЗС-УКРАИНА" – 1,06 (выручка, млрд грн), -0,04 (прибыль, млрд грн);
ООО "ЭГЗАГОН" - 1,03 (выручка, млрд грн), 0,09 (прибыль, млрд грн);
ООО "АНДРУШЕВСКИЙ МАСЛОСЫРЗАВОД" – 1,02 (выручка, млрд грн), 0,009 (прибыль, млрд грн);
АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК" – 0,99 (выручка, млрд грн), 0,93 (прибыль, млрд грн);
ООО "ПРОГРЕСТЕХ-УКРАИНА" – 0,92 (выручка, млрд грн), 0,23 (прибыль, млрд грн);
ПАО "ВИННИЦАБЫТХИМ" – 0,88 (выручка, млрд грн), 0,14 (прибыль, млрд грн);
ООО "АВГУСТ-УКРАИНА" – 0,79 (выручка, млрд грн), -0,16 (прибыль, млрд грн);
ООО "ФИТО-ЛЕК" – 0,79 (выручка, млрд грн), 0,001 (прибыль, млрд грн).
Справочно. Опендатабот – сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра для защиты от рейдерских захватов и контроля контрагентов.
- Напомним, в Раде предлагают разрешить национализацию имущества россиян и коллаборантов
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