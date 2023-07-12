Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Завтра, 13 июля, в Украине наконец-то потеплеет до летнего градусного спектра.

То есть будет преобладать по-настоящему летняя теплая погода.

В южных, центральных и восточных областях жарко

В течение дня максимальная температура воздуха будет подниматься до +25...+30 °C, на юге местами до +32 °C.

Лишь в западных областях, особенно в Прикарпатье, температура будет держаться на уровне присядут до +19...+23 °C. Там будет гораздо свежее.

На западе и в центре ожидаются дожди

Дожди, иногда с грозами, пройдут завтра в западных областях. Также днем и вечером может дождить в большинстве центральных областях, Житомирщины, Киевщины, Черниговщины, дойдет до Одесщины.



В прикарпатских областях и кое-где в центре возможны сильные ливни, град и шквалы ветра.

На востоке Украины, Сумщине, Днепропетровщине, Запорожье, Херсонщине, Николаевщине и в Крыму осадков не предполагается.

В столице будет царить жара

В Киеве 13 июля возобновится жаркая погода – в течение дня ожидается максимальная температура +28...+30 °C. Большая часть суток будет сухой и малооблачно, однако к вечеру пройдут локальные грозовые дожди.

В дальнейшем, в пятницу, немного посвежеет. А в ближайшие выходные, 15-16 июля, снова вернется летняя солнечная погода без дождя. Сильной жары не ожидается, но и без чрезмерной прохлады. Температура будет держаться в пределах +25...+30°C.