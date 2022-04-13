English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Общество В Украине 13 апреля не будут открывать гуманитарные коридоры из-за действий оккупантов, - Верещук

В Украине 13 апреля не будут открывать гуманитарные коридоры из-за действий оккупантов, - Верещук

13 апреля, 2022 среда
09:13
Общество

13 апреля не будет гуманитарных коридоров, поскольку оккупанты нарушают режим "тишины" и блокируют эвакуационные автобусы

Об этом заявила вице-премьер-министр - министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук .

"По гуманитарным коридорам на 13 апреля 2022 года: к сожалению, сегодня мы их не открываем. В Запорожской области оккупанты заблокировали эвакуационные автобусы, а в Луганской области они нарушают режим прекращения огня", - сообщила она.

По словам Ирины Верещук, россияне не только нарушают нормы Международного гуманитарного права, но не могут контролировать своих людей на местах.

"Все это создает такой уровень опасности на маршрутах, что мы вынуждены воздержаться от открытия гуманитарных коридоров сегодня. Но мы будем работать над тем, чтобы гуманитарные коридоры открылись снова как можно скорее", - подчеркнула министр.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
эвакуация
война с Россией
россияне
Запорожская область
Ирина Верещук
режим "тишины"
Читайте также:
Карл Негаммер
12 апреля, 2022 вторник
Путин в разговоре с канцлером Австрии сказал, что "было бы лучше, если бы война скорее закончилась"
Херсон окупанти
12 апреля, 2022 вторник
Идея из "ХНР" провалилась: россияне будут пытаться присоединить оккупированные территории Херсонщины к аннексированному Крыму, - Данилов
12 апреля, 2022 вторник
Путин очень неуверен, он на грани психологического поражения, – Горбач
Киев
+4°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.25
    Покупка 29.25
    Продажа 29.88
  • EUR
    Покупка 31.73
    Продажа 32.68
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
13 апреля
10:03
Эксклюзив
Кроме проблем с оккупантами в Херсонской области возникает кризис доверия к местной власти, - глава областной организации КИУ
09:56
Украина благодарна за военную помощь США, но мы нуждаемся в тяжелом вооружении, – Ермак
09:53
Россияне накапливают технику под Рубежным, - Гайдай призвал жителей Луганщины эвакуироваться транспортом, организованным властями области
09:39
Назначение генерала Дворникова командующим войной против Украины является попыткой РФ централизовать управление, - британская разведка
09:26
"Когда сдаст "пароли и явки" и предстанет перед судом": в МВД отреагировали на предложение Зеленского по обмену задержанного Медведчука
09:15
Ночь в Одессе прошла спокойно, но враг пытается активизировать воздушную разведку, – спикер ОВА
08:55
В результате полномасштабной войны РФ против Украины погиб 191 ребенок, более 340 получили ранения, - ювенальные прокуроры
08:36
Эксклюзив
экономика
За март вложения украинцев в банки выросли на 66 млрд грн, - ассоциированный эксперт аналитического центра Case Украина
08:35
Обновлено
Оккупанты обстреляли железнодорожную станцию в центре Украины, 17 поездов изменили расписание и маршрут движения
08:33
Германия должна оперативно доставить в Украину военную помощь, – вице-канцлер
08:18
В Луганской области при обстрелах оккупантов погиб гражданский. Но ВСУ сбили российские вертолет и БПЛА, - ОВА
07:56
Эксклюзив
"Сначала - допросить, потом обменять": экс-нардеп Артюшенко о задержании Медведчука
07:44
Николай Княжицкий: Какой будет Украина?
07:40
Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии едут в Киев
07:29
байден
Более 30 стран выделят 60 млн баррелей нефти для снижения цен на энергоресурсы, - Байден
07:22
Крупнейшая общеевропейская партия призвала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС
07:08
Из зоны боевых действий переместили в другие области более 250 предприятий, - Шмигаль
06:55
"Ливерпуль" - "Милан"
Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций среды
06:46
Пентагон
США направили украинским военным большую часть помощи из пакета на сумму $800 млн, - Пентагон
06:44
Русские военные
В Ленинградской области РФ сформировала батальон из 400 "добровольцев". В нем исключительно опытные военные, которых уже направили в Украину, – Генштаб
06:41
совбез ООН
ООН запустит процедуру автоматического созыва Генассамблеи при применении вето в Совбезе
06:22
Украинские зенитчики уничтожили 300-ю цель с начала полномасштабного вторжения РФ
06:02
ФК "Динамо", принадлежащий Суркисам, положительно отреагировал на арест Медведчука
06:02
Франция заморозила российские активы более чем на $25 млрд
06:00
Лига чемпионов: результаты матчей вторника
05:41
Шмигаль: посевная кампания стартовала во всех украинских областях, кроме Луганской
05:23
В Нидерландах задержали 20 российских яхт
04:39
Умерла первая министерка культуры Украины Лариса Хоролец
04:19
Растерянный и озлобленный неудачами враг предпринимает отчаянные попытки вернуться на границу Херсонщины и Николаевщины, - ОК "Юг"
04:05
ФК "Ворскла" и "Полтава" проведут виртуальный матч в поддержку ВСУ
03:27
Зеленський и Байден
Зеленский отреагировал на слова Байдена о геноциде в Украине
03:15
"Марченко - холостячка", "места за Стуса" и многое другое: подборка лучших мемов об аресте Медведчука
02:51
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков, манипуляций и "вбросов" от России за 13 апреля
02:38
Байден
Байден признал войну в Украине геноцидом и назвал Путина диктатором
02:21
Общий список "двухсотых" для РФ уже очень скоро достигнет отметки 20 тыс., - Зеленский
01:51
Укрзализныця обнародовала график дополнительных эвакуационных поездов на 13 апреля
01:37
Первый пошел: ультрас "Динамо" отреагировали на задержание Медведчука и выступили за арест Суркиса-старшего
01:23
Пусть делают "ХНР" где-нибудь в Хакасии, а не в Херсоне, - Зеленский
00:53
Болгария хочет международного расследования применения химического оружия в Мариуполе
00:47
"Реал" проиграл "Челси" в драматическом матче, но спасся от вылета из Лиги чемпионов
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV