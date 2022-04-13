В Украине 13 апреля не будут открывать гуманитарные коридоры из-за действий оккупантов, - Верещук

Об этом заявила вице-премьер-министр - министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук .



"По гуманитарным коридорам на 13 апреля 2022 года: к сожалению, сегодня мы их не открываем. В Запорожской области оккупанты заблокировали эвакуационные автобусы, а в Луганской области они нарушают режим прекращения огня", - сообщила она.



По словам Ирины Верещук, россияне не только нарушают нормы Международного гуманитарного права, но не могут контролировать своих людей на местах.



"Все это создает такой уровень опасности на маршрутах, что мы вынуждены воздержаться от открытия гуманитарных коридоров сегодня. Но мы будем работать над тем, чтобы гуманитарные коридоры открылись снова как можно скорее", - подчеркнула министр.

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