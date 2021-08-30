В Украине 126 населенных пунктов остались без света

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС .



"В результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 126 населенных пунктов в 3 областях", - говорится в сообщении.



Речь идет о Киевской - 88 пунктов, Черниговскую - 34 и Житомирскую области - 4. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго,

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