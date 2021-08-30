В Украине 126 населенных пунктов остались без света
По состоянию на утро, 30 августа, в результате осложнения погодных условий обесточены 126 населенных пунктов в трех областях Украины
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС .
"В результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 126 населенных пунктов в 3 областях", - говорится в сообщении.
Речь идет о Киевской - 88 пунктов, Черниговскую - 34 и Житомирскую области - 4. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго,
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