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В Украине 126 населенных пунктов остались без света

30 августа, 2021 понедельник
08:48

По состоянию на утро, 30 августа, в результате осложнения погодных условий обесточены 126 населенных пунктов в трех областях Украины

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС .

"В результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 126 населенных пунктов в 3 областях", - говорится в сообщении.

Речь идет о Киевской - 88 пунктов, Черниговскую - 34 и Житомирскую области - 4. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго,

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ДСНС
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