В Украине 12 февраля нет дефицита мощности в системе электроснабжения: электричество не будут выключать

Об этом в telegram 12 февраля сообщила пресс-служба Укрэнерго .

"Потребление остается значительным из-за снижения температуры, хотя и меньше, чем в будний день. По состоянию на сегодняшний день, благодаря круглосуточной работе ремонтных бригад Укрэнерго и введению в работу двух блоков АЭС, а также снижению потребления в выходной день, дефицита мощности нет", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в пресс-службе также отметили, что лимиты потребления на сегодняшний день не приходились, но в случае увеличения потребления могут быть применены аварийные отключения. В частности, это касается Одесской, Киевской, Хмельницкой, Житомирской областей и г. Киева, где по мере роста потребления из-за сетевых ограничений возможны аварийные отключения.

Также в посте отмечается, что снятие лимитов потребления касается только суток 12 февраля, с началом рабочей недели и характерным для него ростом потребления ограничения могут вернуться.

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В Укрэнерго также проинформировали, что продолжаются восстановительные работы на теплоэлектростанциях, поврежденных во время ракетных атак и приступов дронов. Осуществляется импорт электроэнергии.

Известно, что энергосистема Украины уже пережила 14 ракетных атак врага и 17 волн атак БПЛА по энергообъектам. Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. Кроме этого, на временно захваченных территориях юга также находится и большинство ветровых и солнечных электростанций. Кроме АЭС остальные электростанции – это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы, где наибольший дефицит.

Также отмечается, что в Одесской области продолжаются ремонтные работы. В частности, продолжаются работы на всех других объектах, поврежденных в результате ракетных обстрелов и атак дронов россиян.