В Украине 109 церквей скрывают подчинение Московскому патриархату, - Опендатабот

Об этом сообщают данные платформы для работы с открытыми данными Опендатабот .

Согласно информации, с 17 января 2022 года вступила в силу обновленная версия статьи 12 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях". Согласно изменениям, предусмотренным настоящей статьей, все религиозные учреждения, подчиняющиеся религиозным организациям из страны, осуществившей военную агрессию против Украины и/или временно оккупировавшей часть территории Украины, обязаны в своем полном названии, указанном в ее уставе (положении), отражать свою принадлежность.

Таким образом, церкви и другие религиозные объединения под руководством Московского патриархата должны были внести изменения в свое официальное название и представить соответствующие изменения в свой устав или положение на регистрацию в ЕГР. Устав тех организаций, которые не сделали этого, утратил силу в той части, которой определяется полное официальное название. А в названии учреждения в ЕГР появилось соответствующее примечание.

"Опендатабот проверил изменения в основателях и названиях религиозных организаций в ЕГР и нашел, что 67 церквей только из Черновицкой (области) получили официальное название "Религиозная организация не указала принадлежность к Русской православной церкви Московского патриархата. Всего в реестре есть информация о 109 таких религиозных учреждениях. Примечательно, что еще перед вторжением РФ только 34 церкви официально имели признаки связей с патриархатом страны-агрессора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за период с начала полномасштабной войны открыто 23 уголовных производства относительно служителей церкви патриархата страны-агрессора.

СБУ сообщала, что понимает все возможные угрозы влияния врага на деятельность УПЦ (МП), поэтому качественно отрабатывает это направление. С начала войны открыли 23 уголовных производства, уже есть 33 подозреваемых.

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