В Украине 100 работников СМИ пострадали от физической агрессии в 2021 году, - НСЖУ

Об этом сообщает пресс-служба Национального союза журналистов.



Цифры 2021 года почти равны показателям 2020 года, когда в 77 эпизодах насилия пострадал 101 журналист.



Незначительное уменьшение уровня агрессии эксперты НСЖУ связывают с адаптацией общества к карантинным ограничениям, введение которых влекло за собой психологическое напряжение и провоцировало дополнительную агрессию на работников СМИ.



Ведущие места в антирейтинге проявлений физической агрессии стабильно занимают столичный регион (20 случаев в Киеве и Киевской области) и Одесчина (8 случаев). Также высокие показатели в прошлом году зафиксированы в Харьковской (5 случаев) и Житомирской (4 случая) областях.



Довольно высоким остается уровень физической агрессии по отношению к женщинам-журналисткам: в 2021 году пострадали 25 медийщиков (в 2020 году – 36).



Представители правоохранительных органов в прошлом году применили силу в отношении журналистов 4 раза (в позапрошлом году – 6), а должностные лица депутаты и чиновники – 12 (в позапрошлом году – только 4). Два случая случились с применением оружия.



По данным НСЖУ, в Украине каждые 5 дней случается инцидент с применением силы к журналистам: это избиения, сожженные машины, поврежденная аппаратура.