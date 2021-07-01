В Украине 1 июля вырос прожиточный минимум
В Украине с 1 июля прожиточный минимум вырос на 105 грн
Об этом говорится в законе "О государственном бюджете Украины на 2021 год".
Согласно закону, прожиточный минимум 1 июля вырос до 2294 грн с 2189 грн.
В частности, для детей в возрасте до шести лет этот показатель вырастет до 2013 грн с 1921 грн; для детей от 6 до 18 лет - до 2510 с 2395; трудоспособных лиц - 2379 с 2270; лиц, утративших трудоспособность - до 1854 с 1769.
В то же время прожиточный минимум останется на том же уровне для определения базового размера должностного оклада судьи - 2102 грн; для определения должностных окладов работникам других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами - 2102 грн; для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры - 1600 грн.
Отмечается, что второе повышение прожиточного минимума в 2021 году запланировано на 1 декабря - 99 грн до 2393 грн. Всего за 2021 прожиточный минимум должен вырасти на 9,3%.
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