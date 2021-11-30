В Украине 1 декабря ожидаются мокрый снег, гололедица и ветер, - синоптик Наталья Диденко

Об этом она сообщила в Telegram, пишет Еспресо.TV.



1 декабря ожидается мокрый снег, сильных морозов не ожидается.



Синоптик прогнозирует порывистый, кое-где сильный, ветер преимущественно западного направления. Ночью температура воздуха опустится до 0...-4°C, днем ожидается -1...+4°C тепла. На юге будет +3...+8°C.



Также Наталья Диденко предупреждает об гололеде.



В Киеве 1 декабря ожидается мокрый снег, днем осадки постепенно прекратятся. Ветер будет западный, порывистый. Ночная температура будет 0...-2°C, днем - 0...+2°C.



По прогнозу, 2-3 декабря температура вырастет на несколько градусов, однако в выходные снова снизится.

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