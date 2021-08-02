В Ухане экспериментировали с различными коронавирусами для заражения людей, - отчет Республиканской партии США

Соответствующий отчет зачитал член Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майл Маккол, передает Reuters .



В отчете Республиканской партии США также говорится, что имеющиеся "достаточные доказательства" факта содействии американских экспертов и фондов правительства Китая и США Уханьский института вирусологии (WIV) для работы над модификациями коронавирусов с целью заражения людей. В то же время республиканцы заявляют, что такие действия США и Китая можно было скрыть.



Член Палаты представителей Майк Маккол призвал к двухпартийному расследование происхождения пандемии коронавируса COVID-19, которая унесла жизни 4400000 людей во всем мире.



Китай отрицает, что COVID-19 был генетически модифицирован в Уханськой лаборатории. Сейчас теория об этом остается недоказанной. Пекин также отрицает все обвинения в покрытии происхождения коронавируса.

Напомним, в марте 2020 секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, ссылаясь на данные украинской разведки, заявил, что коронавирус распространился по миру через утечка в китайской лаборатории в Ухане.

Позже подобное заявление сделал тогдашний глава Госдепа Майк Помпео.

В конце июля этого года КНР отказала ВОЗ в проверке версии о происхождении коронавируса из лаборатории в Ухане