В Ухане экспериментировали с различными коронавирусами для заражения людей, - отчет Республиканской партии США
2 августа в Конгрессе США Республиканская партия обнародовала отчет, в котором говорится о том, что в легендарной лаборатории Уханська института вирусологии специально выводили коронавирусы для заражения людей
Соответствующий отчет зачитал член Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майл Маккол, передает Reuters .
В отчете Республиканской партии США также говорится, что имеющиеся "достаточные доказательства" факта содействии американских экспертов и фондов правительства Китая и США Уханьский института вирусологии (WIV) для работы над модификациями коронавирусов с целью заражения людей. В то же время республиканцы заявляют, что такие действия США и Китая можно было скрыть.
Член Палаты представителей Майк Маккол призвал к двухпартийному расследование происхождения пандемии коронавируса COVID-19, которая унесла жизни 4400000 людей во всем мире.
Китай отрицает, что COVID-19 был генетически модифицирован в Уханськой лаборатории. Сейчас теория об этом остается недоказанной. Пекин также отрицает все обвинения в покрытии происхождения коронавируса.
- Напомним, в марте 2020 секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, ссылаясь на данные украинской разведки, заявил, что коронавирус распространился по миру через утечка в китайской лаборатории в Ухане.
- Позже подобное заявление сделал тогдашний глава Госдепа Майк Помпео.
- В конце июля этого года КНР отказала ВОЗ в проверке версии о происхождении коронавируса из лаборатории в Ухане
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