В УГКЦ заявили о наличии информации о возможном авиаударе по Софии Киевской
Украинская греко-католическая церковь получила данные о том, что российские войска готовят авиаудар по собору Софии Киевской
Об этом сообщил информационный ресурс УГКЦ.
"Пусть Святая София - Премудрость Божия, вразумит тех, кто задумал совершить это преступление", - заявил глава Церкви Блаженнейший Святослав.
Он призвал всех христиан молиться о святыне, а агрессора призвал воздержаться от этого ужасного акта вандализма.
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