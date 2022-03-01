В УГКЦ заявили о наличии информации о возможном авиаударе по Софии Киевской

Об этом сообщил информационный ресурс УГКЦ.



"Пусть Святая София - Премудрость Божия, вразумит тех, кто задумал совершить это преступление", - заявил глава Церкви Блаженнейший Святослав.



Он призвал всех христиан молиться о святыне, а агрессора призвал воздержаться от этого ужасного акта вандализма.

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