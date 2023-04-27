Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Белорусы оттягивают на себя украинских военных. ВСУ вынуждены держать на белорусском направлении 15-17 тыс. военных, отрывая их от других важных направлений фронта. Лукашенко для себя принял окончательное решение и алгоритм действий, без победы России у него и его семьи нет будущего. И теперь можно ожидать чего угодно", – подчеркнул Бульба.

По словам основателя "Белого легиона", в Уголовном кодексе Беларуси появилась статья о сознательном переходе на сторону противника.

"Белорусские военные между собой уже обдумывают, как сдаваться в плен, если заставят воевать", - добавил Бульба.