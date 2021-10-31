В угоду России и Китаю Байден намерен отказаться от доктрины предупредительного ядерного удара. Европа и Азия напуганы, - Financial Times
Американские партнеры в странах Европы и Азии обеспокоены известными им намерениями действующего президента США Джозефа Байдена пересмотреть отношение к РФ на КНР в плоскости вероятного применения ядерного оружия во время их "горячего" конфликта с третьими странами
На это обращают внимание журналисты Деметри Севастопуло (Вашингтон) и Генри Фой (Брюссель) в своей общей статье для лондонской газеты Financial Times, передает Еспресо.TV.
Как отмечается, подобное решение может подорвать давно разработанные стратегии сдерживания, направленные против России и Китая.
Больше всего по этому поводу волнуются, пишут авторы, Великобритания, Франция и Германия в Европе, а также Япония и Австралия в Азии, ведь они (кроме Британии) после Второй мировой войны отказались от собственного ядерного арсенала, полностью полагаясь на вмешательство в случае необходимости и защиту со стороны Соединенных Штатов.
"Это был бы огромный подарок Китаю и России", - сказал один европейский чиновник, с которым общались Севастопуло и Фой во время подготовки материала.
Вдобавок, изменение отношения Белого дома к возможностям применения имеющегося у него ядерного вооружения означает риск начала разработки собственных ракетно-ядерных комплекстов теми, кто ранее находился под американским "зонтиком".
Теперь европейские и азиатские столицы ищут возможности пролоббировать в Вашингтоне, чтобы там ничего не меняли в своей военной доктрине.
Речь идет о якобы имеющемся у Байдена стремлении присоединиться к концепции No first use ("Не использовать сначала") относительно применения ядерных ракет, чтобы ослабить напряжение в отношениях с Москвой и Пекином. Тогда как Европа и Азия считает, что это лишь спровоцирует РФ и КНР на агрессию.
Сейчас США не придерживаются концепции No first use, что означает обязательство прибегать к ядерному оружию только в случае прямого нападения на суверенную трериторию Соединенных Штатов или в случае применения противником первым такого вида вооружения. Этого нет. То есть США теоретически могут бить врага ядерными боезарядами даже в ответ на действия на других континентах и при различных угрожающих обстоятельствах, если речь идет о дерзости со стороны мощных государств - членов "ядерного клуба". На это и рассчитывали американские партнеры.
Сейчас же ситуация изменилась.
"Союзники, в сущности, в унисон, коллективно паникуют", - отмечает FT.
И паникуют не без основания. По данным газеты, США направили анкету союзникам и поинтересовались их мнением о No first use. Ответы поступили отрицательные.
Как отмечается, в Европе и Азии вероятное изменение настроений руководства США в пользу No first use связывают с одобрением Байденом достройки "Северного потока - 2" и с выводом войск из Афганистана.
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