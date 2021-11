В угоду России и Китаю Байден намерен отказаться от доктрины предупредительного ядерного удара. Европа и Азия напуганы, - Financial Times

На это обращают внимание журналисты Деметри Севастопуло (Вашингтон) и Генри Фой (Брюссель) в своей общей статье для лондонской газеты Financial Times, передает Еспресо.TV.



Как отмечается, подобное решение может подорвать давно разработанные стратегии сдерживания, направленные против России и Китая.



Больше всего по этому поводу волнуются, пишут авторы, Великобритания, Франция и Германия в Европе, а также Япония и Австралия в Азии, ведь они (кроме Британии) после Второй мировой войны отказались от собственного ядерного арсенала, полностью полагаясь на вмешательство в случае необходимости и защиту со стороны Соединенных Штатов.



"Это был бы огромный подарок Китаю и России", - сказал один европейский чиновник, с которым общались Севастопуло и Фой во время подготовки материала.



Вдобавок, изменение отношения Белого дома к возможностям применения имеющегося у него ядерного вооружения означает риск начала разработки собственных ракетно-ядерных комплекстов теми, кто ранее находился под американским "зонтиком".



Теперь европейские и азиатские столицы ищут возможности пролоббировать в Вашингтоне, чтобы там ничего не меняли в своей военной доктрине.



Речь идет о якобы имеющемся у Байдена стремлении присоединиться к концепции No first use ("Не использовать сначала") относительно применения ядерных ракет, чтобы ослабить напряжение в отношениях с Москвой и Пекином. Тогда как Европа и Азия считает, что это лишь спровоцирует РФ и КНР на агрессию.



Сейчас США не придерживаются концепции No first use, что означает обязательство прибегать к ядерному оружию только в случае прямого нападения на суверенную трериторию Соединенных Штатов или в случае применения противником первым такого вида вооружения. Этого нет. То есть США теоретически могут бить врага ядерными боезарядами даже в ответ на действия на других континентах и при различных угрожающих обстоятельствах, если речь идет о дерзости со стороны мощных государств - членов "ядерного клуба". На это и рассчитывали американские партнеры.



Сейчас же ситуация изменилась.



"Союзники, в сущности, в унисон, коллективно паникуют", - отмечает FT.



И паникуют не без основания. По данным газеты, США направили анкету союзникам и поинтересовались их мнением о No first use. Ответы поступили отрицательные.



Как отмечается, в Европе и Азии вероятное изменение настроений руководства США в пользу No first use связывают с одобрением Байденом достройки "Северного потока - 2" и с выводом войск из Афганистана.



Справка

Присоединиться к No first use перед этим уже собирался президент-демократ Барак Обама, у которого Байден был вице-президентом. Но тогда от такого шага Обаму отговорили советники по международной безопасности.