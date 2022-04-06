В Угледаре россияне из артиллерии обстреляли место раздачи гумпомощи, два человека погибли, еще пятеро получили ранения, - Донецкая ОВА
В Угледаре Донецкой области оккупанты обстреляли из реактивной артиллерии место раздачи гуманитарной помощи, в результате чего погибли два человека и пятеро получили ранения
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"Место раздачи гуманитарной помощи обстреляли российские фашисты по реактивной артиллерии в Угледаре", - подчеркнул он.
Павел Кириленко добавил, что сейчас известно о двух погибших и пятерых раненых.
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