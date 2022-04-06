В Угледаре оккупанты обстреляли очередь за гумпомощью, есть погибшие, - Донецкая ОВА

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в своем Телеграме.



По предварительным данным, по состоянию на 6 апреля россияне проявили наибольшую активность в центральных и южных районах Донбасса.

Так, утром оккупанты обстреляли мирных жителей Угледара, пришедших получить гуманитарную помощь.

В результате обстрела 4 человека погибли, еще 4 ранены.



Кроме того, под обстрелы попала Очеретинская громада. Погиб 1 человек.

В частности, повреждены 6 жилых домов, детский сад и нежилое помещение.



Также в Марьинской громаде в результате обстрела были ранены 4 мирных жителя, повреждены 2 здания.



Кроме того, сегодня оккупанты открыли огонь в направлении Гродовки и Новогродовки.