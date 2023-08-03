Об этом пишет news.

Как отмечает спикер полиции Патрик Онянго, количество людей на борту перевернувшейся лодки якобы составляло 34 человека. На этот момент подтверждена гибель 20.

Он добавил, что лодка перевозила уголь, свежие продукты и рыбу. Он направлялся в материковый район Вакисо с островов в центральном районе Калангала в среду утром.

"Причина аварии связана с перегрузкой и плохой погодой. Спасательные группы морской полиции, отдела охраны рыбного хозяйства UPDF и местной общины находятся на воде, пытаясь найти пропавших людей", - сказал спикер полиции.

Член парламента Калангала Хелен Накимули сообщила, что "мы всегда советовали людям прекратить путешествовать ночью, когда погода плохая. Однако вместо этого они перегружают лодки грузом и пассажирами".