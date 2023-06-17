Об этом сообщает BBC.

Кроме 25 погибших в результате нападения на среднюю школу Лубирира в городе Мпондве, еще восемь человек остаются в критическом состоянии в больнице.

Как отметили в полиции, учебное заведение атаковали 16 июня Союзные демократические силы - угандийская группа, базирующаяся в Демократической Республике Конго (ДРК) и подчиняющаяся "Исламскому государству".

Отмечается, что солдаты преследуют боевиков, сбежавших в Национальный парк Вирунга в ДРК.