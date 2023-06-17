В Уганде боевики, подчиненные ИГИЛ, напали на школу: по меньшей мере 25 погибших
Повстанцы, связанные с террористической группировкой "Исламское государство", убили по меньшей мере 25 человек в школе на западе Уганды
Об этом сообщает BBC.
Кроме 25 погибших в результате нападения на среднюю школу Лубирира в городе Мпондве, еще восемь человек остаются в критическом состоянии в больнице.
Как отметили в полиции, учебное заведение атаковали 16 июня Союзные демократические силы - угандийская группа, базирующаяся в Демократической Республике Конго (ДРК) и подчиняющаяся "Исламскому государству".
Отмечается, что солдаты преследуют боевиков, сбежавших в Национальный парк Вирунга в ДРК.
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