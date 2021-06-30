В Уганде 800 людям сделали прививки поддельной COVID-вакциной

Об этом сообщает Daily Monitor, передает Интерфакс-Украина.



"Содержание этикеток этой вакцины, как подозревают, было или откуда-то украдено, или подделано", - сказал глава правительственного управления по здравоохранению Валлен Намара.



По словам Намара, вакцинация поддельным препаратом проходила с 15 мая по 17 июня. Врач, который проводил вакцинацию, находится в бегах, две медсестры арестованы.



"Практически все вакцины против COVID-19 имеют объем 5 мл, но эта вакцина больше, а крышка ампулы выглядит, как поддельная", - сказала Намара.



Отмечается, что мошенники могу использовать воду, которая была разлита по ампулам.

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