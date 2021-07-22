В UFL открыли цветочные магазины в Харькове, Одессе и Львове
Один из лидеров на рынке доставки цветов в Украине, компания UFL, расширяет присутствие в регионах – и открывает собственные салоны в Харькове, Одессе и Львове. Благодаря этому порадовать своих близких и любимых людей свежими и уникальными букетами стало еще проще
550 тысяч доставок, или другими словами более 1 миллиона соединенных сердец, – достижения сети UFL за 2020 год по-настоящему впечатляют! И эти результаты не случайность, а закономерность. Ведь компания с 2003 года очень серьезно и вдумчиво развивает сервис и сегодня предлагает:
- Широкий выбор цветов: розы, каллы, тюльпаны, лилии, пионы, ромашки, хризантемы, орхидеи, герберы, ирисы, гвоздики, фрезии, лотосы и лаванда, бамбук и хлопок – и это еще далеко неполный список из каталога.
- Любые исполнения для букетов: классические и авторские, в корзинах и коробках, в виде композиций и в форме сердца, поштучно и лепестками для декора – вплоть до вариантов по вашему личному эскизу.
- Не только цветы: в UFL готовы доставить самые разные подарки, вроде воздушных шаров, наборов из макарунсов или живых бабочек, и изготовить свадебное оформление, включая бутоньерки и цветочные арки.
И все это доступно теперь в полном объеме в Харькове, Одессе и Львове. Новые фирменные цветочные салоны UFL в этих городах обеспечат клиентам максимум комфорта. Это выражается в сочетании целого комплекса факторов:
- возможность заказать доставку круглосуточно – через сайт или колл-центр;
- помощь в подборе или составлении букетов от опытных флористов;
- оперативное исполнение ваших заказов – в течение буквально от 2-4 часов;
- отслеживание статуса заказа и времени доставки в реальном времени;
- бесплатные приложение карточки к букету и фотоотчет о его вручении;
- гибкая система скидок и фирменных бонусов для постоянных клиентов;
- гарантия замены букета и возврата средств в случае каких-либо проблем;
- доставка в отдельные города Харьковской, Одесской и Львовской областей;
- удобное расположение салонов с режимом 8.00-22.00 для самовывоза;
- множество вариантов наличной и безналичной оплаты ваших заказов;
- стоимость доставки букетов из новых салонов – совершенно бесплатно!
Если хотите узнать больше о работе UFL и ее фирменных магазинах как в Киеве, так и в регионах, переходите на официальный сайт компании – и доставка цветов для вас будет быстрой, приятной и доступной!
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