В UFL открыли цветочные магазины в Харькове, Одессе и Львове

550 тысяч доставок, или другими словами более 1 миллиона соединенных сердец, – достижения сети UFL за 2020 год по-настоящему впечатляют! И эти результаты не случайность, а закономерность. Ведь компания с 2003 года очень серьезно и вдумчиво развивает сервис и сегодня предлагает:

Широкий выбор цветов : розы, каллы, тюльпаны, лилии, пионы, ромашки, хризантемы, орхидеи, герберы, ирисы, гвоздики, фрезии, лотосы и лаванда, бамбук и хлопок – и это еще далеко неполный список из каталога.

: розы, каллы, тюльпаны, лилии, пионы, ромашки, хризантемы, орхидеи, герберы, ирисы, гвоздики, фрезии, лотосы и лаванда, бамбук и хлопок – и это еще далеко неполный список из каталога. Любые исполнения для букетов : классические и авторские, в корзинах и коробках, в виде композиций и в форме сердца, поштучно и лепестками для декора – вплоть до вариантов по вашему личному эскизу.

: классические и авторские, в корзинах и коробках, в виде композиций и в форме сердца, поштучно и лепестками для декора – вплоть до вариантов по вашему личному эскизу. Не только цветы: в UFL готовы доставить самые разные подарки, вроде воздушных шаров, наборов из макарунсов или живых бабочек, и изготовить свадебное оформление, включая бутоньерки и цветочные арки.

И все это доступно теперь в полном объеме в Харькове, Одессе и Львове. Новые фирменные цветочные салоны UFL в этих городах обеспечат клиентам максимум комфорта. Это выражается в сочетании целого комплекса факторов:

возможность заказать доставку круглосуточно – через сайт или колл-центр;

помощь в подборе или составлении букетов от опытных флористов;

оперативное исполнение ваших заказов – в течение буквально от 2-4 часов;

отслеживание статуса заказа и времени доставки в реальном времени;

бесплатные приложение карточки к букету и фотоотчет о его вручении;

гибкая система скидок и фирменных бонусов для постоянных клиентов;

гарантия замены букета и возврата средств в случае каких-либо проблем;

доставка в отдельные города Харьковской, Одесской и Львовской областей;

удобное расположение салонов с режимом 8.00-22.00 для самовывоза;

множество вариантов наличной и безналичной оплаты ваших заказов;

стоимость доставки букетов из новых салонов – совершенно бесплатно!