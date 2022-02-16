В Уэльсе совершеннолетним два года будут выплачивать по £1,6 тыс. в месяц: проверят, как базовый доход поможет перейти к взрослой жизни
Каждому подростку, достигшему 18 лет, правительство Уэльса предложит £1,6 тыс. в месяц в рамках пилотной программы базового дохода, присоединиться к ней смогут около 500 человек, ее бюджет может достичь £20 млн
Об этом сообщает BBC.
"Министры хотят проверить, как базовый доход может помочь выходящим из-под опеки получить лучшие условия для перехода к независимости во взрослом возрасте", - говорится в сообщении.
Первый платеж 18-летний человек сможет получить уже через месяц после достижения такого возраста. Программа будет действовать три года, подать заявку на получение средств можно в первые 12 месяцев. Выплаты каждому будут продолжаться в течение 24 месяцев. Чиновники говорят, что эта сумма эквивалентна реальному прожиточному минимуму.
"Правительство Уэльса заложило £5 млн в первый год пилотного проекта, £10 млн во второй и £5 млн в третий, хотя сумма, которую оно потратит, будет зависеть от количества подписок", - передает издание.
Отмечается, что £1,6 тыс. в месяц будут облагаться налогом, и ожидается, что это зачислят как доход правительства Великобритании. Это в свою очередь означает, что это повлияет на чье-то право на льготы.
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