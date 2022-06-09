В Уэльсе приостановили прием заявок в поддержку украинских беженцев

Об этом пишет BBC.

Прием заявок приостановили, чтобы "усовершенствовать" условия для прибывающих людей и чтобы государственные услуги "продолжали предоставлять высокие стандарты поддержки".

Схема суперспонсора является отдельной от остальной программы "Дом для Украины". Согласно этой программе 2456 людей получили визы и 1481 прибыли в Великобританию.

В BBC отмечают, что "временная оперативная пауза" начнется уже в эту пятницу, 10 июня. Пауза не повлияет на текущие заявки, и люди будут продолжать прибывать в Уэльс, поскольку визы будут предоставляться. Добавляют, что правительство Шотландии проводит подобную программу суперспонсорства, которая не была приостановлена.

"Мы видим, что предоставленные визы значительно превышают наши первоначальные обязательства принимать людей. Эта временная пауза позволит нам усовершенствовать механизмы, которые мы ввели для поддержки людей после прибытия, и гарантировать, что все государственные службы, в частности местные власти, могут продолжать предоставлять визы. высокие стандарты поддержки", – сказала министр социальной справедливости Джейн Хатт.

3 июня издание The Guardian сообщало, что Великобритания принимает меньше украинцев, чем большинство стран Европы. 10 украинских беженцев на 10 000 населения являются одним из самых низких показателей среди 28 европейских стран.

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