В УЕФА ответили на упреки России о Крыме на карте Украины в презентации Евро-2024
Союз европейских футбольных ассоциаций заявил, что Крым появился на карте Украины во время презентации Евро-2024, поскольку он является признанной всем миром частью нашего государства
Об этом заявили в пресс-служба УЕФА, сообщает Metaratings .
Крым изобразили на карте Украины во время презентации финальной части чемпионата Европы по футболу 2024 года, в который состоится в Германии. Это вызвало возмущение в России, оккупировала украинский полуостров в 2014 году.
"Карта Украины в анимационном видео отражает резолюцию 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН, которая была широко одобрена странами-членами и которая признает территориальные границы Украины с включением Крыма", - заявили в УЕФА.
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6 октября во время презентации Евро-2024 УЕФА изобразил на карте Крым цветами Украины.
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