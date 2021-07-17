В УЕФА отреагировали на претензии россиян по поводу лозунгов "Слава Украине" и "Героям слава" на футболках клубов УПЛ
На претензии россиян по поводу лозунгов "Слава Украине" и "Героям слава" на футболках украинских клубов заявили, что вопрос находится в компетенции УПЛ
Об этом сообщает iSport.ua.
Российские пропагандистские СМИ обратились в УЕФА с требованием прокомментировать решение Украинской ассоциации футбола, которая обязала клубы Премьер-лиги нанести на футболки свой логотип, на котором изображена карта Украины с оккупированным РФ полуостровом Крым и слоганы "Слава Украине" и "Героям слава".
В Союзе европейских футбольных ассоциаций ответили, что этот вопрос находится в компетенции УАФ.
"Это внутренний вопрос, касающийся УПЛ. Таким образом, мы любезно направляем вас в Украинскую ассоциацию футбола с вашим вопросом", - ответили в УЕФА.
- 16 июля стало известно, что все клубы Премьер-лиги в новом сезоне будут выступать с эмблемой Украинской ассоциации футбола с патриотическими лозунгами.
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