В УЕФА отреагировали на претензии россиян по поводу лозунгов "Слава Украине" и "Героям слава" на футболках клубов УПЛ

Об этом сообщает iSport.ua.

Российские пропагандистские СМИ обратились в УЕФА с требованием прокомментировать решение Украинской ассоциации футбола, которая обязала клубы Премьер-лиги нанести на футболки свой логотип, на котором изображена карта Украины с оккупированным РФ полуостровом Крым и слоганы "Слава Украине" и "Героям слава".

В Союзе европейских футбольных ассоциаций ответили, что этот вопрос находится в компетенции УАФ.

"Это внутренний вопрос, касающийся УПЛ. Таким образом, мы любезно направляем вас в Украинскую ассоциацию футбола с вашим вопросом", - ответили в УЕФА.