В УЕФА отреагировали на информацию о возможном лишении России финала ЛЧ
В УЕФА заявили, что пока не имеют планов о переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга из-за российской агрессии против Украины
Об этом сообщает The Guardian .
В УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) отметили, что внимательно следят за ситуацией вокруг Украины, но пока планов об изменении места финала ЛЧ-2021/22 не рассматривают.
"УЕФА непрерывно и внимательно следит за ситуацией. Пока менять место проведения не планируется", - заявили в УЕФА.
Напомним, прошлогодний финал ЛЧ между "Челси" и "Манчестер Сити" (1:0) был перенесен из Стамбула (Турция) в Порту (Португалия) только за три недели до проведения матча, после того, как город был внесен Великобританией в красного списка стран по распространению COVID-19, что сделало невозможным попадание английских болельщиков на игру.
- 22 февраля сообщалось, что УЕФА может лишить Санкт-Петербурга права на проведение финального матча Лиги чемпионов.
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