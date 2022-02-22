В УЕФА отреагировали на информацию о возможном лишении России финала ЛЧ

Об этом сообщает The Guardian .

В УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) отметили, что внимательно следят за ситуацией вокруг Украины, но пока планов об изменении места финала ЛЧ-2021/22 не рассматривают.

"УЕФА непрерывно и внимательно следит за ситуацией. Пока менять место проведения не планируется", - заявили в УЕФА.

Напомним, прошлогодний финал ЛЧ между "Челси" и "Манчестер Сити" (1:0) был перенесен из Стамбула (Турция) в Порту (Португалия) только за три недели до проведения матча, после того, как город был внесен Великобританией в красного списка стран по распространению COVID-19, что сделало невозможным попадание английских болельщиков на игру.