В УЕФА объяснили, почему выступают против проведения ЧМ по футболу каждые 2 года
В УЕФА заявили, что проведение чемпионата мира по футболу раз в два года несет существенные угрозы
Об этом говорится в заявлении, обнародованном на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций .
В УЕФА выразили разочарование, что Международная федерация футбольных ассоциаций продвигает столь радикальные изменения без обсуждения со всеми заинтересованными сторонами.
По мнению УЕФА, проведение чемпионата мира раз в два года приведет к снижению значимости главного события в мире футбола. Также в организации обратили внимание на сокращение возможностей для слабых команд в результате замены матчей финальными соревнованиями.
Кроме этого, в УЕФА видят риск для здоровья футболистов, которые вынуждены каждый год участвовать в интенсивных летних турнирах вместо более длительного отдыха.
В УЕФА заявили, что будущее календаря международных матчей должен стать предметом откровенных обсуждений с участием ФИФА, конфедераций и других ключевых заинтересованных сторон.
- Напомним, 10 сентября европейские лиги выступили против проведения чемпионата мира по футболу каждые два года.
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