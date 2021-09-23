В УЕФА объяснили, почему выступают против проведения ЧМ по футболу каждые 2 года

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций .

В УЕФА выразили разочарование, что Международная федерация футбольных ассоциаций продвигает столь радикальные изменения без обсуждения со всеми заинтересованными сторонами.

По мнению УЕФА, проведение чемпионата мира раз в два года приведет к снижению значимости главного события в мире футбола. Также в организации обратили внимание на сокращение возможностей для слабых команд в результате замены матчей финальными соревнованиями.

Кроме этого, в УЕФА видят риск для здоровья футболистов, которые вынуждены каждый год участвовать в интенсивных летних турнирах вместо более длительного отдыха.

В УЕФА заявили, что будущее календаря международных матчей должен стать предметом откровенных обсуждений с участием ФИФА, конфедераций и других ключевых заинтересованных сторон.