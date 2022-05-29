Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

В Союзе европейских футбольных ассоциаций заявили, что перед матчем возле турникетов для фанатов "Ливерпуля" возникли огромные очереди из-за того, что они приобрели фальшивые билеты и пытались с их помощью попасть на игру.

"Начало матча было отложено на 35 минут, чтобы позволить как можно большему количеству болельщиков с настоящими билетами попасть на игру. Поскольку количество людей за пределами стадиона продолжало расти после начала матча, полиция разогнала их слезоточивым газом и выгнала со стадиона", - пояснили в УЕФ.

28 мая в финале Лиги чемпионов "Реал" обыграл "Ливерпуль" со счетом 1:0.

Андрей Лунин стал третьим украинцем, выигрывавшим Лигу чемпионов.

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