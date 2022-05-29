В УЕФА назвали причину задержки финала Лиги чемпионов
Начало финала Лиги чемпионов задержалось на 35 минут из-за фанов английского "Ливерпуля", пытавшихся попасть на матч с испанским "Реалом" по фальшивым билетам
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
В Союзе европейских футбольных ассоциаций заявили, что перед матчем возле турникетов для фанатов "Ливерпуля" возникли огромные очереди из-за того, что они приобрели фальшивые билеты и пытались с их помощью попасть на игру.
"Начало матча было отложено на 35 минут, чтобы позволить как можно большему количеству болельщиков с настоящими билетами попасть на игру. Поскольку количество людей за пределами стадиона продолжало расти после начала матча, полиция разогнала их слезоточивым газом и выгнала со стадиона", - пояснили в УЕФ.
- 28 мая в финале Лиги чемпионов "Реал" обыграл "Ливерпуль" со счетом 1:0.
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