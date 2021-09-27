В удостоверениях водителя появятся новые обозначения: что они будут означать

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.



Согласно сообщению, в Украине вскоре вступит в силу постановление Кабмина от 22 сентября 2021 года, которым вводится ряд нововведений в части выдачи удостоверения водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами.



Отмечается, что в удостоверениях водителя будет отметка о сдаче практического экзамена на транспортном средстве с автоматической коробкой передач в виде кода "78" в графе 12 свидетельства. При наличии такой отметки водители смогут управлять авто только с автоматической коробкой передач, а при ее отсутствии - любой. Отмечается, что это изменение не коснется водителей, удостоверение которым было выдано ранее.



Срок действия результата успешной сдачи теоретического экзамена в сервисном центре МВД увеличится от трех месяцев до двух лет, но не дольше, чем срок действия свидетельства об окончании заведения по подготовке водителей автомобилей.



Кроме того, водителям больше не нужно будет предоставлять документы, подтверждающие навыки управления при открытии низшей категории или категории с прицепом (ВЕ, В1Е, СЕ, С1Е, DE, D1E).



На удостоверении водителя информация об ограничениях в управлении транспортным средством будет отображаться в виде кодов, как в странах ЕС, а не пиктограмм, как раньше.



Отмечается, что в виде кодов будут отображаться медицинские причины ограничений: очки, слуховые аппараты, протезы конечностей и тому подобное; приспособления транспортного средства: модифицированная трансмиссия, приспособленная педаль сцепления, модифицированные тормозные системы и тому подобное; управление транспортным средством только в дневные часы, только без пассажиров, в пределах города/региона и тому подобное.



Кроме того, документом оптимизирован процесс сдачи экзаменов. Так, в случае одновременного открытия двух категорий экзамены сдаются по более высокой из них, кроме категорий В1, В, ВЕ. В частности, при открытии категорий С и С1 теоретический и практический экзамены сдаются только по категории С.



При возвращении водительского удостоверения после лишения права управления при наличии в нем нескольких открытых категорий теоретический и практический экзамены также сдаются по высшей категории.



В пресс-службе отметили, что все нововведения будут введены сразу после обнародования постановления Кабмина, кроме нововведения относительно указания отметки об автоматической коробке передач в удостоверении водителя, что будет реализовано в течение трех месяцев.

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