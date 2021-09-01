В учебном заведении Киева произошел пожар
В центре Киева загорелся учебное заведение
Об этом сообщила пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага, передает РБК-Украина .
"В Киеве, на бульваре Шевченко 54/56 произошел пожар в учебном заведении. На втором этаже в кабинете произошло возгорание на площади 50 квадратных метров", - сообщила она.
В результате пожара жертв и пострадавших нет.
На месте происшествия работают спасатели ГСЧС, медики и полиция.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.88
Покупка 26.88Продажа 27.1
-
EUR
Покупка 31.63Продажа 32.03
- Актуальное
- Важное