В учебном заведении Киева произошел пожар

Об этом сообщила пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага, передает РБК-Украина .

"В Киеве, на бульваре Шевченко 54/56 произошел пожар в учебном заведении. На втором этаже в кабинете произошло возгорание на площади 50 квадратных метров", - сообщила она.

В результате пожара жертв и пострадавших нет.

На месте происшествия работают спасатели ГСЧС, медики и полиция.