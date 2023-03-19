В учебном центре на Черниговщине погибли четыре военнослужащих

Об этом сообщили на официальной фейсбук-странице учебного центра.

"Вчера, 18 марта, произошло чрезвычайное событие, в результате которого погибли 4 военнослужащих", - говорится в сообщении.

Отмечают, что уже начато расследование. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства гибели военных.

"От имени командования и личного состава выражаем искренние соболезнования родным и близким наших погибших собратьев", - отметили в учебном центре.