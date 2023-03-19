В учебном центре на Черниговщине погибли четыре военнослужащих
В субботу, 18 марта, в 169-м учебном центре "Десна" имени князя Ярослава Мудрого на Черниговщине погибли четыре военнослужащих
Об этом сообщили на официальной фейсбук-странице учебного центра.
"Вчера, 18 марта, произошло чрезвычайное событие, в результате которого погибли 4 военнослужащих", - говорится в сообщении.
Отмечают, что уже начато расследование. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства гибели военных.
"От имени командования и личного состава выражаем искренние соболезнования родным и близким наших погибших собратьев", - отметили в учебном центре.
- Утром 17 марта в Черниговской области трактор наехал на вражескую мину, в результате чего водитель получил ранения.
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