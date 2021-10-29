В убийстве сумского активиста Иванины может быть российский след, а следующим может взорваться Днепр, - заявление руководителей "Правого сектора"

Такое мнение на брифинге в украинском кризисном медиа-центре высказал лидер партии "Правый сектор" Андрей Тарасенко.



Напомним, Александр Иванина был убит вечером 27 октября в Сумах. Активиста на глазах у гражданской жены расстрелял из пистолета неизвестный. Сразу 4 пули попали в парня. Он скончался на месте.



"Это не какие-то уголовные разборки или бытовое убийство, на что могут кивать местные правоохранительные органы. Это – политически мотивированное заказное убийство. Работал профессиональный киллер", - отмечает А. Тарасенко.

Отметим, что в декабре прошлого года на Иванину уже было совершено покушение. В центре Сум в мужчину несколько раз выстрелил Сергей Василенко, которого в Сумской области называют криминальным авторитетом. Сам Иванина неоднократно обращал внимание правоохранителей, что Сергей Василенко вместе с другим Василенко – Петром по прозвищу Петя Буринский, угрожали активисту убийством. Правоохранители никак не отреагировали.По словам Сергея Супруна, лидера сумской ячейки "Правого сектора", наиболее вероятен в убийстве российский след. Киллер мог быть заслан ФСБ РФ. Это была хорошо подготовленная спецоперация, которую готовили не один день. В составе группы были люди для отхода, дополнительной разведки.Факт убийства является показательным устрашением патриотического общества Украины, попыткой подавить активные действия, связанные с антикоррупционной деятельностью. Пока наши бойцы защищают территориальную целостность Украины на линии фронта, война продолжается и в тылу, отмечает А. Тарасенко.Активисты обратились с заявлениями в ГБР, МВД, к Президенту Украины и в Верховную Раду. Требуют создания Временной следственной комиссии по расследованию этого резонансного убийства, а также прозрачного следствия.В целом у российских спецслужб есть сценарии по всем городам востока и юга, контролируя местные элиты, указывает Тарасенко. Наиболее критично – в Днепре, где британские журналисты раскрыли целую криминальную сеть во главе с Геннадием Корбаном (бизнес-партнер мэра Днепра Бориса Филатова) и Михаилом Кошляком (депутат Днепропетровского областного совета от ОПЗЖ, владелец нескольких охранных фирм)."Это не единичный случай. И не только на Сумщине. Сращение криминала с правоохранительными структурами и с властью на местах в Украине даже стало предметом расследования британских журналистов. Буквально несколько дней назад вышло расследование Тима Уайта, исследовавшего вопросы гибридного влияния Российской Федерации на местные элиты. Он обращал внимание и на Одессу, на Харьков, и в первую очередь на Днепр. Где расследовал деятельность мэра Бориса Филатова, теневого мэра Геннадия Корбана и Михаила Кошляка, который является силовым крылом", - отметил А. Тарасенко.