В убийстве бездомного на берегу столичной Лыбеди подозревают молодых людей из Донецкой области
Киевские оперативники задержали двух мужчин за смертельное избиение бомжа. В течение нескольких часов правоохранители установили обстоятельства происшествия, причастных к преступлению лиц и взяли их под стражу
Следующие десять лет эти лица могут провести за решеткой, рассказывает Еспресо.TV .
В среду, 11 августа 2021 года, в полицию Киева по спецлинии 102 поступил вызов от прохожих об обнаружении на улице Ямской, что в Голосеевском районе, мужчины без признаков жизни. Тело нашли на забетонированном побережье реки Лыбидь . В адрес немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и территориального управлений полиции и патрульные полицейские.
Как сообщил начальник следственного отдела Голосеевского управления полиции Максим Бондаренко, для установления обстоятельств происшествия и причастных к преступлению лиц полицейские начали первоочередные следственные действия
"Благодаря слаженной работе участковых, оперативников и следователей, мы установили обстоятельства этого преступления. Оказалось, что потерпевший жил неподалеку от места происшествия, где устроил себе временное жилье. Накануне инцидента между потерпевшим и его знакомыми, которые находились в нетрезвом произошел конфликт и драка. Мужчины избили бездомного, оставили его и убежали. Мы установили местонахождение злоумышленников и задержали их в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это - ранее не судимые уроженцы Донецкой области, 1997 и 1994 рождения, которые есть между собой братьями ".
Следователи процессуальным руководством окружной прокуратуры сообщили мужчинам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.
По состоянию на субботу, 14 августа, правоохранители обратились в районный суд с ходатайством об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное фигурантам грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.
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