В УАФ возмущены решением провести в России первый турнир под эгидой УЕФА после полномасштабного вторжения РФ в Украину
УАФ обратилась в УЕФА за разъяснениями из-за решения провести в России первый турнир под эгидой организации с начала полномасштабной войны РФ против Украины
Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
В УАФ обнародовали письмо на имя генерального секретаря Союза европейских футбольных ассоциаций Теодора Теодоридиса, в котором выражена обеспокоенность по поводу информации, что Россия будет принимать у себя футбольный турнир юношеских сборных под эгидой УЕФА.
"Если указанное заявление российского футбольного союза соответствует действительности, этот турнир станет первым международным мероприятием, проведенным в стране-агрессоре с начала войны в Украине, осужденной всем цивилизованным миром, и фактически будет нарушением санкций, наложенных ФИФА и УЕФА на Россию. Искренне верим, что упомянутое выше заявление РФС ложно, и обращаемся за подтверждением этого", - говорится в обращении УАФ.
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, российские клубы и сборные были отстранены от международных соревнований.
- 22 декабря в РФС сообщили, что в мае 2023 года УЕФА проведет в Волгограде футбольный турнир юношеских сборных.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.71
Покупка 39.71Продажа 40.38
-
EUR
Покупка 41.23Продажа 42.29
- Актуальное
- Важное