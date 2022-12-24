Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

В УАФ обнародовали письмо на имя генерального секретаря Союза европейских футбольных ассоциаций Теодора Теодоридиса, в котором выражена обеспокоенность по поводу информации, что Россия будет принимать у себя футбольный турнир юношеских сборных под эгидой УЕФА.

"Если указанное заявление российского футбольного союза соответствует действительности, этот турнир станет первым международным мероприятием, проведенным в стране-агрессоре с начала войны в Украине, осужденной всем цивилизованным миром, и фактически будет нарушением санкций, наложенных ФИФА и УЕФА на Россию. Искренне верим, что упомянутое выше заявление РФС ложно, и обращаемся за подтверждением этого", - говорится в обращении УАФ.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, российские клубы и сборные были отстранены от международных соревнований.

22 декабря в РФС сообщили, что в мае 2023 года УЕФА проведет в Волгограде футбольный турнир юношеских сборных.

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