Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .

В ассоциации заявили, что после завершения Евро-2023 молодежная сборная Украины приобретет статус олимпийской и будет готовиться к Играм-2024 под руководством Руслана Ротаня.

В то же время, следующий отборочный цикл молодежного чемпионата Европы сборная Украины U21 начнет под руководством нового тренерского штаба.

Как Украина выступает на Евро-2023

2 июля молодежная сборная Украины обыграла Францию и получила путевку на Игры-2024 в Париже. 5 июля в полуфинале Евро-2023 сборная Украины сыграет с Испанией, другого финалиста в среду определят Англия и Израиль.

Что известно о футбольном турнире на Олимпиаде-2024

В Олимпиаде-2024 по регламенту выступят игроки, родившиеся после 1 января 2001 года. Каждая команда сможет внести в заявку из 18 футболистов трех старших игроков. Украинские футболисты сразятся на Олимпийских играх впервые в истории.