Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Спорт В УАФ ответили, может ли Шевченко получить новую должность в их организации

В УАФ ответили, может ли Шевченко получить новую должность в их организации

10 сентября, 2021 пятница
19:48
Спорт Шевченко

Вице-президент УАФ Александр Герега рассказал, может ли экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко получить должность в организации

Об этом сообщает " Трибуна ".

По словам Гереги, в УАФ нельзя просто так получить должность.

"Может ли Шевченко получить кресло в УАФ? Я бы не хотел собирать сплетни. На сегодняшний день это невозможно. Это серьезная профессиональная организация. Павелко выстраивал эту работу не один год. Он вложил много усилий. На сегодняшний день руководство европейского футбола доверяет не только нашему руководителю, но и в целом к Украине положительное отношение. Это заслуга нашего президента федерации ", - сказал вице-президент УАФ Александр Герега.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

УАФ
Читайте также:
школа карантин
8 сентября, 2021 среда
15 школ остаются открытыми: Прикарпатье 13 сентября переходит на дистанционное обучение, - глава ОГА
9 сентября, 2021 четверг
Без динамита в кулаках: Гвоздик отметил роковую ошибку Джошуа перед боем с Усиком
польща кордон
9 сентября, 2021 четверг
Польша открыла границы для украинских туристов: условия въезда
Киев
+26
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.63
    Покупка 26.63
    Продажа 26.87
  • EUR
    Покупка 31.4
    Продажа 31.78
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, пятница
10 сентября
20:49
Нариман Джелялов
Преследование в Крыму: Джелялов и братья Ахтемовы находятся в СИЗО Симферополя, - Денисова
20:40
Акция протеста "Остановить капитуляцию" под ОПУ: еще троим участникам объявили о подозрении
20:34
Зеленский присудил сценаристу "Киборгов" и режиссеру "Плохих дорог" Ворожбит премию Довженко
20:30
Шенол Гюнеш
Тренера сборной Турции выгнали из команды после позорного поражения в отборе на ЧМ-2022
20:17
На Венецианском кинофестивале провели акцию в поддержку узников Кремля перед премьерой фильма "Носорог" Сенцова
20:11
Оккупанты проводят "репетиции" российских выборов в Госдуму в ОРДЛО
19:56
"В Альянс - пару лет и реформы": экс-глава МИДа Климкин оценил перспективы вступления Украины в ЕС и НАТО
19:42
Дмитрий Разумков
Разумков повторно заболел коронавирусом
19:31
В оккупированном Крыму ограничили подачу воды: причина
19:30
Фигурант дела Шеремета Антоненко обвенчался со своей женой
19:13
"Александрия" - "Ингулец": составы на стартовый матч 7-го тура УПЛ
19:06
Наталья Диденко
В выходные в Украине ожидаются локальные дожди и тепло, - синоптик Наталья Диденко
19:05
Twitter тестирует пометки для ботов
18:51
Умер экс-президент Португалии Сампаю
18:48
Оле-Гуннар Сульшер и Криштиану Роналду
Тренер рассказал, когда Роналду сыграет первый матч после возвращения в МЮ
18:43
Александр Богомолов
Зеленский назначил директора Национального института стратегических исследований
18:41
Находился в розыске Интерпола: СБУ задержала на Тернопольщине "криминального авторитета" из РФ
18:26
После пожара в Николаевском костеле Дом органной музыки будет давать концерты в консерватории
18:23
Всемирный банк
В Украину с официальным визитом приедет вице-президент Всемирного банка
18:17
Эксклюзив
Владимир Зеленский
Маленькая большая ложь. Как Безуглая, "слуги" и ОПЗЖ спасают Зеленского от государственной измены
18:09
суд
Собирал разведданные на Житомирщине: приговорен агент ФСБ РФ к 8 годам лишения свободы
18:09
электроэнергиия
Нацкомиссия напомнила, что отключать электричество за долги в "красной" зоне карантина запрещено
18:08
Дело "вагнеровцев"
Председатель ВСК заявила, что подготовка задержания вагнеровцев не была спецоперацией и проводилась без участия стран-партнеров
17:59
автобус "Шахтера"
"Шахтер" похвастался новым дизайном автобуса. Фото с эффектной презентации
17:54
ВСП
Международные партнеры выдвинули кандидатов на должности экспертов в комиссии при ВСП и ВККС
17:41
Анонс
"Политклуб Виталия Портникова": Россия усиливает влияние в Беларуси, Зеленский допустил вероятность полномасштабной войны
17:36
школа карантин
На Черниговщине 75% школ не будут работать при усилении карантина, - ОГА
17:33
беспилотник
Оккупанты трижды нарушили "тишину" на Донбассе: запускали беспилотники и стреляли из гранатометов
17:27
Нафтогаз
Нафтогаз уплатил в бюджет 3 млрд грн за уклонение от налогов, - Фискальная служба
17:21
Серхио Агуеро
Говорил мне, что останется, - звездный новичок "Барселоны" признался, как отреагировал на трансфер Месси
17:17
днр
Выборы в Госдуму: жителей ОРДЛО с паспортами РФ повезут голосовать в Ростовскую область, - правозащитники
17:11
4G
Россия и Беларусь договорились об отмене роуминга
17:02
Global Teacher Award
Трое учителей из Украины стали лауреатами Global Teacher Award 2021
16:56
танк
РФ провела в оккупированном Крыму учения по противовоздушной обороне
16:54
путлер
Налоговая служба Швеции запретила супругам назвать ребенка Владимиром Путиным
16:40
Отравление в школе на Хмельнитчине: количество пострадавших возросло
16:36
Требовал 50 тыс. грн за закрытие дела: СБУ поймала на взятке прокурора Донецкой области
16:23
НБУ решил ликвидировать банк "Земельный капитал"
16:19
Андрей Парубий
Парламентская ВСК должна вызвать Ермака и Зеленского для объяснений по "вагнергейту", - Андрей Парубий
16:15
В КГГА пришли с обысками в связи с хищением 6 млн грн на закупках лекарств для онкобольных
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV