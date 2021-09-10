В УАФ ответили, может ли Шевченко получить новую должность в их организации

Об этом сообщает " Трибуна ".



По словам Гереги, в УАФ нельзя просто так получить должность.



"Может ли Шевченко получить кресло в УАФ? Я бы не хотел собирать сплетни. На сегодняшний день это невозможно. Это серьезная профессиональная организация. Павелко выстраивал эту работу не один год. Он вложил много усилий. На сегодняшний день руководство европейского футбола доверяет не только нашему руководителю, но и в целом к Украине положительное отношение. Это заслуга нашего президента федерации ", - сказал вице-президент УАФ Александр Герега.

Напомним, 3 сентября Андрей Шевченко заявил, что хотел продолжить работу в сборной Украины , но Украинская ассоциация футбола не предложила ему новый контракт.

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