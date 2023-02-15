Об этом президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко написал в facebook .

"Обратился в Турецкую футбольную федерацию с настойчивой просьбой принять меры по максимальной изоляции агрессивных российских футболистов не только как можно дальше наших команд, но и футболистов других стран также", - написал Павелко.

Он назвал инцидент с "Минаем", футболистов которого спровоцировали на потасовку в отеле в Турции игроки российского "Шинника", доказательством того, что против РФ в спорте нельзя ослаблять санкции.

"На эту ситуацию должны обратить внимание все те, кто сегодня позволяет себе размышлять над целесообразностью ослабления спортивных санкций против россиян. Вы же видите, что агрессивная пропаганда пронизывает буквально все слои общества "страны 404". Как следствие, ее спортсмены фактически становятся угрозой для других" ", – отметил Павелко.

Он назвал единственным путем обеспечить безопасность спортсменам цивилизованных стран - полный международный бан россиян, включая Олимпиаду 2024 в Париже.