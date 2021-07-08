В УАФ объяснили, почему не пустили сборную Украины на ЧМ по пляжному футболу в России

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола в Instagram.

В УАФ поддержали решение Ассоциации пляжного футбола Украины отказаться от участия нашей сборной в ЧМ в Москве и напомнили, что Минмолодьспорта еще в 2018 году рекомендовали украинским спортсменам воздержаться от участия в соревнованиях в России из соображений безопасности.

"Такая позиция наших коллег из АПФУ абсолютно обоснованная и закономерная, учитывая рекомендации Министерства иностранных дел Украины и Министерства молодежи и спорта Украины. В частности, в приказе Минмолодьспорта от 11.04.2018 № 1554 "О запрете участия национальных сборных команд Украины в спортивных мероприятиях на территории Российской Федерации" содержится рекомендация всем спортивным федерациям воздержаться от поездок на спортивные мероприятия в России во избежание необоснованного задержания членов сборных команд", - напомнили в УАФ.

Также в ассоциации подчеркнули, что в России сейчас зафиксирована вспышка опасного штамма COVID-19 "Дельта".

"5 июля о новых мерах в связи со вспышкой этого штамма в России, которые начинают действовать для тех, кто въезжает в Украину с территории РФ, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины. Если участникам соревнований или болельщикам из Украины угрожает реальная опасность - их жизни или здоровью, то решение об отказе от участия в мероприятиях, которые происходят в РФ, является абсолютно логичным ", - пояснили в УАФ.

На прошлой неделе сборная Украины заняла второе место в европейском отборе к чемпионату мира в Португалии и стала одной из четырех команд от Европы, получили право сыграть на ЧМ.

В чемпионате мира примут участие 16 команд, жеребьевка финальной части состоится 8 июля в Цюрихе (Швейцария).

6 июля стало известно, что Украинская ассоциация футбола решила не отправлять национальную сборную по пляжному футболу на чемпионат мира в Москву .

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