В УАФ назвали имя нового главного тренера сборной Украины
Председатель комитета сборных УАФ Мирон Маркевич заявил, что новым главным тренером сборной Украины станет Сергей Ребров
Об этом Маркевич заявил в интервью Meta-ratings.com.ua .
По его словам, новым главным тренером сборной Украины станет Сергей Ребров.
"Пользуясь случаем, хочу пожелать Сергею Реброву, которого 9 августа назначат новым главным тренером национальной сборной Украины, успехов. Он на мою поддержку всегда может рассчитывать", - сказал Маркевич.
Специалист, который также претендовал на пост главного тренера сборной заявил, что оставляет свой пост в Украинской ассоциации футбола.
"Я считаю, что верой и правдой служил украинскому футболу пять лет, занимая эту должность в УАФ. За это время национальная сборная Украины завоевала право выступать в финальной части чемпионата Европы, где финишировала в восьмерке лучших, молодежная сборная стала чемпионом мира, успехов добивались и сборные других возрастных групп. Однако после окончания чемпионата Европы меня все чаще преследовала мысль, что я еще не сказал своего последнего слова как тренер. Поэтому и решил, что с работой функционера пора заканчивать ", - пояснил Маркевич.
С начала июня 47-летний Сергей Ребров тренирует клуб "Аль-Аин" из ОАЭ. На посту главного тренера сборной Украины он заменит Андрея Шевченко, который возглавлял сборную Украины с июля 2016 года и вывел национальную команду в четвертьфинал Евро-2020. В целом, под руководством Шевченко украинская сборная сыграла 52 матча и в 25 из них победила.
- Напомним, 1 августа главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил, что его контракт с УАФ закончился.
- 3 августа сообщалось, что Сергей Ребров станет новым главным тренером сборной Украины по футболу.
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