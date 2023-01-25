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В УАФ назвали главного претендента на должность тренера сборной Украины

25 января, 2023 среда
08:48
Спорт Сергей Ребров

Украинская ассоциация футбола ведет переговоры с Сергеем Ребровым о назначении на должность главного тренера сборной Украины

Об этом сообщает официальный сайт УАФ .

По словам президента УАФ Андрея Павелко, основным претендентом на должность нового тренера национальной команды является Сергей Ребров, возглавляющий "Аль-Айн" из ОАЭ.

"Мы общаемся с Сергеем Ребровым, имеем общее видение игры наших сборных. Нам импонирует то, что он может привести в наш футбол испанскую модель с испанскими специалистами. Это будет касаться игры не только национальной сборной, но и молодежной и юношеских. Я уверен, что это стратегический и очень дальновидный шаг", - сказал Павелко.

Он отметил, что главным препятствием для приглашения Реброва в сборную Украины является его действующий контракт с "Аль-Айном", рассчитанный до лета 2023 года.

"У Сергея Реброва есть действующий контракт с клубом. Поэтому прошу всех немного подождать. Мы все очень хотели бы объявить какое-то решение. Но есть правила, есть контракт, Сергею Станиславовичу нужно его выполнять. Я уверен, что он сейчас сосредоточен на работе в своем клубе . Через некоторое время, убежден, мы все это объявим", - пообещал Павелко.

В то же время он затруднился сказать, кто выведет сборную Украины на стартовый матч квалификации Евро-2024, который состоится 26 марта в Лондоне.

"Мы просчитываем все варианты. Но самое главное, что нашу сборную будут готовить те специалисты, которые могли бы работать в течение нескольких отборочных циклов. У нас есть молодые и талантливые ребята, сейчас растет поколение чемпионов мира U-20, следующее поколение - молодежка, пробившаяся на Евро-2023 и имеющая хороший шанс попасть на Олимпийские игры. Так что тренерский штаб должен нарабатывать дальновидную стратегию", - рассказал Павелко.

Он также поблагодарил предыдущего главного тренера сборной Украины Александра Петракова, у которого завершился контракт в конце 2022 года.

"Хочу поблагодарить Александра Петракова за его работу в очень сложное время. После начала полномасштабного российского вторжения он отработал все наши матчи, мы имели большой шанс попасть на чемпионат мира и вернуться в дивизион А Лиги наций", - сказал Павелко.

Александр Петраков возглавил сборную Украины летом 2021 года. Под его руководством национальная команда не смогла выйти в финальную часть чемпионата мира в Катаре и уступила решающий матч плей-офф отбора Уэльсу.

Сергей Ребров, кроме "Аль-Айна", тренировал киевское "Динамо", "Аль-Агли" из Саудовской Аравии и венгерский "Ференцварош".

Соперниками сборной Украины по отбору Евро-2024 кроме Англии будут Италия, Северная Македония и Мальта.

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Сборная Украины
Сергей Ребров
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