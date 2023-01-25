В УАФ назвали главного претендента на должность тренера сборной Украины
Украинская ассоциация футбола ведет переговоры с Сергеем Ребровым о назначении на должность главного тренера сборной Украины
Об этом сообщает официальный сайт УАФ .
По словам президента УАФ Андрея Павелко, основным претендентом на должность нового тренера национальной команды является Сергей Ребров, возглавляющий "Аль-Айн" из ОАЭ.
"Мы общаемся с Сергеем Ребровым, имеем общее видение игры наших сборных. Нам импонирует то, что он может привести в наш футбол испанскую модель с испанскими специалистами. Это будет касаться игры не только национальной сборной, но и молодежной и юношеских. Я уверен, что это стратегический и очень дальновидный шаг", - сказал Павелко.
Он отметил, что главным препятствием для приглашения Реброва в сборную Украины является его действующий контракт с "Аль-Айном", рассчитанный до лета 2023 года.
"У Сергея Реброва есть действующий контракт с клубом. Поэтому прошу всех немного подождать. Мы все очень хотели бы объявить какое-то решение. Но есть правила, есть контракт, Сергею Станиславовичу нужно его выполнять. Я уверен, что он сейчас сосредоточен на работе в своем клубе . Через некоторое время, убежден, мы все это объявим", - пообещал Павелко.
В то же время он затруднился сказать, кто выведет сборную Украины на стартовый матч квалификации Евро-2024, который состоится 26 марта в Лондоне.
"Мы просчитываем все варианты. Но самое главное, что нашу сборную будут готовить те специалисты, которые могли бы работать в течение нескольких отборочных циклов. У нас есть молодые и талантливые ребята, сейчас растет поколение чемпионов мира U-20, следующее поколение - молодежка, пробившаяся на Евро-2023 и имеющая хороший шанс попасть на Олимпийские игры. Так что тренерский штаб должен нарабатывать дальновидную стратегию", - рассказал Павелко.
Он также поблагодарил предыдущего главного тренера сборной Украины Александра Петракова, у которого завершился контракт в конце 2022 года.
"Хочу поблагодарить Александра Петракова за его работу в очень сложное время. После начала полномасштабного российского вторжения он отработал все наши матчи, мы имели большой шанс попасть на чемпионат мира и вернуться в дивизион А Лиги наций", - сказал Павелко.
Александр Петраков возглавил сборную Украины летом 2021 года. Под его руководством национальная команда не смогла выйти в финальную часть чемпионата мира в Катаре и уступила решающий матч плей-офф отбора Уэльсу.
Сергей Ребров, кроме "Аль-Айна", тренировал киевское "Динамо", "Аль-Агли" из Саудовской Аравии и венгерский "Ференцварош".
Соперниками сборной Украины по отбору Евро-2024 кроме Англии будут Италия, Северная Македония и Мальта.
- 13 января Украинская ассоциация футбола объявила об окончании сотрудничества с главным тренером национальной команды Украины Александром Петраковым.
- 14 января Петраков был назначен главным тренером сборной Армении.
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