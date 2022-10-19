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В тюрьму за Пушкина? Кто преследует активистов

Богдан-Олег Горобчук
19 октября, 2022 среда
17:25
Статьи

В Украине хотят посадить "за хулиганку" активиста Андрея Савчука, который, по версии истцов, снес памятник Пушкину на улице Ивана Мазепы…

Уже звучит как основа для абсурдистского детектива, но, к сожалению, это действительно прямо сейчас происходит в Украине. Проследим за подробностями.

11 октября в Киеве неожиданно устал и упал бюст российского шовиниста и по совместительству поэта Александра Пушкина. При этом на постаменте осталась надпись "За Бука" — речь идет о Денисе Антипове, преподавателе корейского языка в Университете Шевченко, активисте и военном, погибшем на фронте в мае.

Вместо того чтобы порадоваться вместе со всеми сознательными украинцами уничтожению еще одного маркера русского мира в столице Украины, ректор Национального транспортного университета Николай Дмитриченко подал заявление в полицию на активиста Андрея Савчука, и недавно его уже вызвали на допрос. Вот что он сам рассказал об этом:

"Есть такой пан Дмитриченко, ректор Национального транспортного университета, который написал заявление в полицию, хотя он сам сейчас от этого открещивается. Полиция должна как-то отреагировать на это. Они фактически через 3 дня приехали к активисту (самому Андрею, — ред. ) домой, прежде чем, вероятно, провели какие-то следственные действия… И тут возникает вопрос: с такой же интенсивностью они ищут коллаборантов?"

Кто же такой этот пушкинолюб Николай Дмитриченко? Активист Олег Слабоспицкий рассказывает, что он уже 20 лет ректорствует в Транспортном университете. При этом он известен репрессиями против студентов и сотрудников при режиме Виктора Януковича. В свое время он организовывал митинги в поддержку Партии регионов и министра образования Дмитрия Табачника и принял орден "За заслуги" I степени из рук самого Януковича. Ну и, как вишенка на торте - его дважды выдвигали в рамках антипремии "Академическое недостоинство" как претендента в номинации "Токсичный ректор" - за поддержку плагиата и непрозрачные закупки. И вот теперь этот вечный ректор-януковичефил, судя по всему, натравливает полицию на активиста за свергнутого Пушкина…

И это при том, что ликвидация памятников трубадуру Российской империи Александру Пушкину имеет в Украине глубокие исторические корни. Еще 31 октября 1904 года у памятника Пушкину в Харькове прогремел взрыв — это была подрывная акция, которую осуществили члены украинской молодежной националистической организации "Свободная Украина".

Они же распространяли специальные листовки, в которых объясняли: подрыв связан с тем, что Александр Сергеевич в своих работах исказил историческую правду о гетмане Иване Мазепе. К сожалению, тогда памятник так и не уничтожили. Своим идейным вдохновителем организация "Свободная Украина" называла Николая Михновского, одного из идеологов украинского национализма.

Нет ничего удивительного в том, что национально сознательные украинцы пытались уничтожить памятник Пушкину во времена, когда об украинской государственности можно было только мечтать. Ведь все эти бронзовые, каменные и глиняные пушкины - это маркеры Российской империи, которые, как собачья моча, "метят территорию" русского мира.

Но почему именно Пушкина так много в символическом пространстве? Все просто – его россиянам легче всего продать, ведь они веками пытались утвердить его как поэта мирового значения. У них, впрочем, мало что получилось: литературовед Гаролд Блум в классическом труде "Западный канон" подает Пушкина как центральную фигуру именно русской литературы, а вот о хоть каком-то его влиянии на мировую литературу речь не идет.

В то же время славистка Эва Томпсон считает, что именно Пушкина можно назвать автором первой успешной художественной формулировки российского имперского самосознания. И что именно Пушкин создал образ гордой России, предназначенной руководить покоренными ею народами и в которой аристократия не уступает изысканности и образованности наиболее рафинированным кругам Запада. То есть именно Пушкин веками был символическим оружием России, эдаким прикультуренным троянским конем, который легитимировал нарративы русского мира в международном масштабе.

Даже Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкульте призывает сносить памятники Пушкину, то есть это можно считать официальной государственной доктриной. Центр приводит следующие аргументы против памятников Пушкину:

  1. Пушкин был ярым приверженцем российского империализма и не воспринимал критику имперской политики, именно поэтому он важен для России.
  2. Творчество Пушкина пропагандирует вражду и антиукраинскость, он был поклонником Петра Первого и критиком Ивана Мазепы.
  3. Пушкин отрицал государственность Украины и даже упрекал за стремление к независимости.

Поэтому неудивительно, что с началом полномасштабного вторжения российской армии насильников и мародеров по всей Украине начался пушкинопад. В YouTube разошлись видео о том, как хорошо слетает медный Пушкин в Ужгороде или как от имперского трубадура избавляются в Чернигове.

Интересно, что пушкинопад в украинских городах происходит обычно вполне официально. В Киеве все должно было происходить так же, даже создана рабочая группа, которая должна легитимизировать уничтожение рускомирских маркеров. Однако что-то пошло не так, а что именно – рассказал Андрей Савчук:

"14 мая, то есть пять месяцев назад, Киевский городской совет принял решение, которое было подано двумя депутатами, о том, что создается предварительный список объектов на демонтаж. Общественность подавала более 70 объектов, они оставили более 45, но это уже хорошо. Совет обязал создать рабочую группу, которая определит: уничтожаем памятник, отдаем в музей, передаем в частные руки и т. д. И за пять месяцев эта рабочая группа собиралась дважды. Первый раз не собралась из-за того, что болел глава этой комиссии, а во второй раз собралась на учредительное заседание просто чтобы создаться, и за пять месяцев они не решили не только актуальных вопросов по Пушкину, но и ничего не сделали для декоммунизации памятника Щорсу, который ждет еще с 2016 года".

Итак, в Киеве вопросы символической дерусификации и деколонизации, в сущности, саботируют на городском уровне. Причем при активной поддержке сторонников януковича и странной обеспокоенности полиции, уже начавшей кошмарить активистов! Как вам такой поворот истории в самый разгар российско-украинской войны?

К тому же, это был далеко не последний киевский Пушкин! Вот здесь список еще восьми объектов в честь трубадура Российской империи в Киеве. А как вы думаете — должны ли они оставаться в столице Украины и дальше?

Культура
Украина
Россия
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