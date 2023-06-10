В тюрьме умер террорист-ученый Унабомбер
В возрасте 81 лет умер американский террорист-ученый Теодор Качинский
Об этом сообщает The New York Times.
Подробностей смерти Унабомбера – нет. Известно лишь, что он умер в федеральной тюрьме Северной Каролины, куда его отправили еще в 1996 году и приговорили к пожизненному заключению.
Фото: Getty Images
Кто такой Унабомбер – Теодор Качинский
Теодор Качиньский является одним из самых известных американских преступников. С 1978 по 1995 год злоумышленник прислал 16 бомб по почте. В результате взрыва пакетов погибли три человека, еще 23 получили ранения.
В основном Качиньский посылал бомбы университетам и авиакомпаниям, за это и получил прозвище Унабомбер. Качиньский был и одним из самых разыскиваемых преступников в США.
В апреле 1995 года Качинский направил письмо The New York Times и пообещал в нем остановить террористическую деятельность, если СМИ опубликуют его манифест - "Индустриальное общество и его будущее".
Фото: Getty Images
По стилю опубликованного письма брат злоумышленника узнал Качиньского. В апреле 1996 года он был задержан в пригороде Линкольна, штат Монтана.
Фото: Getty Images
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