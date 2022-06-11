В тюрьме Оленовки держат 10 тысяч не прошедших фильтрацию мариупольцев - советник мэра Андрющенко
Петр Андрющенко, советник городского головы Мариуполя рассказал, что доступа ни у кого нет к этому месту в Оленовке, наоборот оккупанты очень плотно охраняют любую утечку информации оттуда
Об этом говорится в эфире Еспресо.
"Мариупольцы, не прошедшие фильтрацию, попадают в тюрьму в Оленовку. Нет никаких данных, кто там содержится. Нет никаких списков на обмен, кто эти люди. То есть мы знаем, что в Оленовке в общей сложности содержится около 10 тысяч мариупольцев, которые не прошли фильтрацию. Эти люди и есть тот самый проукраинский актив города, которые не успели эвакуироваться и были фактически арестованы россиянами на территории Мариуполя и Мариупольского района" - отметил советник мэра.
Петр Андрющенко отметил, что есть только понимание в общих чертах об удерживаемых там людях, то есть это и врачи, и правоохранители, и журналисты, активисты и просто граждане, выразившие свою поддержку Украине во время фильтрации и недостаточно восхвалявшие Россию, не проявившие лояльность к оккупационному режиму. Известно, что количество людей увеличивается.
"Доступа ни у кого нет к этому месту в Оленовке, наоборот, оккупанты очень плотно охраняют любую оттуда утечку информации", - добавил советник городского головы Мариуполя.
- Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что в Мариуполе оккупанты заставляют людей проходить фильтрацию за пределами города и ожидать ее несколько дней с риском быть депортированными в РФ.
- Также оккупационные власти Мариуполя решили усилить фильтрацию и внедрить более жестокие меры по поиску украинских активистов, выезд из города запретили
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