Об этом говорится в эфире Еспресо.



"Мариупольцы, не прошедшие фильтрацию, попадают в тюрьму в Оленовку. Нет никаких данных, кто там содержится. Нет никаких списков на обмен, кто эти люди. То есть мы знаем, что в Оленовке в общей сложности содержится около 10 тысяч мариупольцев, которые не прошли фильтрацию. Эти люди и есть тот самый проукраинский актив города, которые не успели эвакуироваться и были фактически арестованы россиянами на территории Мариуполя и Мариупольского района" - отметил советник мэра.

Петр Андрющенко отметил, что есть только понимание в общих чертах об удерживаемых там людях, то есть это и врачи, и правоохранители, и журналисты, активисты и просто граждане, выразившие свою поддержку Украине во время фильтрации и недостаточно восхвалявшие Россию, не проявившие лояльность к оккупационному режиму. Известно, что количество людей увеличивается.

"Доступа ни у кого нет к этому месту в Оленовке, наоборот, оккупанты очень плотно охраняют любую оттуда утечку информации", - добавил советник городского головы Мариуполя.

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что в Мариуполе оккупанты заставляют людей проходить фильтрацию за пределами города и ожидать ее несколько дней с риском быть депортированными в РФ.

Также оккупационные власти Мариуполя решили усилить фильтрацию и внедрить более жестокие меры по поиску украинских активистов, выезд из города запретили

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