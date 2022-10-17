В тюрьме Ирана произошел пожар: Четверо заключенных задохнулись, более 60 ранены
Во время пожара в тюрьме Эвин в Иране четверо заключенных погибли, а 61 человек получил ранения
Об этом пишет CNN со ссылкой на государственное информационное агентство Ирана IRNA.
Губернатор Тегерана Мохсен Мансури сообщил, что пожар начали заключенные. Представитель службы безопасности Ирана заявил, что "головорезы" подожгли тюремную одежду.
Отмечается, что погибшие заключенные задохнулись.
Согласно информации, "мятежники" были отделены от других заключенных, а остальные задержанные вернулись в свои камеры.
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