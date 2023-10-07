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В тюрьме Эквадора погибли шесть обвиняемых в убийстве кандидата в президенты Вильявисенсио

7 октября, 2023 суббота
09:15
Мир

В пятницу, 6 октября, в тюрьме убиты шесть мужчин, подозреваемых в причастности к убийству кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио

Об этом пишет Reuters.

По данным генеральных прокуроров, убийства произошли в тюрьме в Гуаякиле, крупнейшем городе южноамериканской страны. Правительство Эквадора немедленно осудило этот инцидент.

Бывший президент Гильермо Лассо пообещал, что не будет "ни соучастия, ни сокрытия" в выяснении того, кто убил подозреваемых по делу Вильявисенсио.

"Здесь станет известна правда", - сказал он.

В тюрьме агентство SNAI заявило, что все шестеро мужчин были гражданами Колумбии. Больше подробностей убийств не сообщается.

Также отмечается, что убийство подозреваемых произошло всего за неделю до решающего второго тура голосования за президента страны, запланированного на 15 октября.

  • 9 августа тремя выстрелами в голову был убит Фернандо Вильявисенсио - кандидат в президенты от движения Construye - после политического митинга, состоявшегося в Колизее колледжа Андерсон в Кито.
Криминал
выборы президента
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