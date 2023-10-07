В тюрьме Эквадора погибли шесть обвиняемых в убийстве кандидата в президенты Вильявисенсио

Об этом пишет Reuters.

По данным генеральных прокуроров, убийства произошли в тюрьме в Гуаякиле, крупнейшем городе южноамериканской страны. Правительство Эквадора немедленно осудило этот инцидент.

Бывший президент Гильермо Лассо пообещал, что не будет "ни соучастия, ни сокрытия" в выяснении того, кто убил подозреваемых по делу Вильявисенсио.

"Здесь станет известна правда", - сказал он.

В тюрьме агентство SNAI заявило, что все шестеро мужчин были гражданами Колумбии. Больше подробностей убийств не сообщается.

Также отмечается, что убийство подозреваемых произошло всего за неделю до решающего второго тура голосования за президента страны, запланированного на 15 октября.