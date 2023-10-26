Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир про Украину В тюрьмах РФ скоро не останется заключенных – всех вербуют на войну, в ЕС не доверяют Орбану. Акценты мировых СМИ 26 октября
Обзор

В тюрьмах РФ скоро не останется заключенных – всех вербуют на войну, в ЕС не доверяют Орбану. Акценты мировых СМИ 26 октября

Юрий Мартынович
26 октября, 2023 четверг
10:45
Мир про Украину

В фокусе международных СМИ обновлены данные о количестве заключенных в России, свидетельствующих, что 100 тыс. зэков сейчас воюет против Украины, а также заявление Зеленского, что Украина готова наносить ответный удар, если российской ракеты полетят по украинским энергостанциям

На это и не только обращали внимание мировые СМИ на утро 26 октября.

Украина готова бить по инфраструктуре России, если та атакует ее энергостанции

енергетика

Фото: pixabay.

 

В The Guardian обратили внимание на слова президента Украины Владимира Зеленского, что Киев готов к контратаке, если Россия нанесет удар по энергостанциям. Президент говорит, что Украина будет не только защищать свою инфраструктуру, но и отвечать, готовя к атакам этой зимой.

Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к новым атакам России на ее энергетическую инфраструктуру в преддверии второй зимы полномасштабного вторжения Владимира Путина в страну – и что страна готова к контратаке, если ее объектом будет.

Предупреждение прозвучало в то время, как Россия ищет новые инструменты, чтобы получить господство над Украиной в своей войне, которая длится более 20 месяцев на становящихся статических линиях фронта.

Россия начала штурмовать города Купянск на севере Украины и Авдеевку, где командиры сказали, что они обеспокоены тем, что Россия стремится окружить и осаждать хорошо защищенный город.

На кадрах, опубликованных в среду, видно, как министр обороны России Сергей Шойгу посещает командный пункт вблизи линии фронта на востоке Украины, где у него был брифинг по поводу боевых действий запланированных на зимние месяцы и подготовки операторов беспилотников, которые стали решающими для военных усилий с обеих сторон.

Шойгу заявил, что украинская армия "уменьшила боеспособность" из-за атаки России. Тем временем кадры российского штурма свидетельствуют о высоком количестве погибших и раненых. Британская оборонная разведка утверждает, что потери россиян выросли на 90% с начала наступления на Авдеевку и Купянск. В результате небольшая территория переходит из рук в руки.

В среду российский парламент одобрил выход Москвы из глобального договора о запрете испытаний ядерного оружия, которое Киев назвал попыткой "ядерного шантажа".

Через несколько часов Путин возглавил испытание стратегических ядерных сил России, имитируя запуск ядерного оружия с земли, стратегических бомбардировщиков и атомной подводной лодки с баллистическими ракетами. Руководивший учениями Шойгу сказал, что задача заключалась в "нанесении массированного ядерного удара... в ответ на ядерный удар противника". Учения под названием "Гром" проводятся ежегодно.

100 тыс. зэков воюет против Украины

В The Washington Post написали, что количество заключенных в России резко сокращается, поскольку осужденных отправляют на войну.

Согласно правительственной статистике и правозащитникам, Россия освободила до 100 000 заключенных и отправила их воевать в Украину – это гораздо больше, чем было известно ранее. Резкое сокращение количества заключенных свидетельствует о том, что Минобороны продолжало агрессивно вербовать осужденных преступников даже после блокирования доступа к заключенным группой наемников Вагнера, пионером кампании обмена помилования на военную службу.

По словам заместителя министра юстиции Всеволода Вуколова, обнародовавшего эту цифру во время панельной дискуссии в начале этого месяца, численность российских тюрем, которая перед вторжением в Украину в феврале 2022 года оценивалась примерно в 420 000 человек, упала до исторического минимума в 0,66 лиц.

Сейчас российские силы сильно зависят от заключенных, изымаемых из колоний с обещанием помилования. Эту практику основал покойный босс ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, который год назад начал вербовать осужденных для борьбы в Украине и собрал 50-тысячную армию.

Осужденные оказались решающими для продолжительной, кровавой и в конечном итоге успешной кампании Вагнера по захвату восточноукраинского города Бахмут. В августе, спустя три месяца после установления контроля над городом, Пригожин погиб в подозрительном взрыве самолета.

На пике вербовочной кампании Пригожина в прошлом году он летал на вертолете из одной российской исправительной колонии в другую, призывая узников искупить свои преступления "кровью" и предлагая освободить их. Приблизительно в то время Федеральная служба исполнения наказаний России перестала публиковать свою обычно детальную статистику, вскоре после того, как данные показали, что мужское количество заключенных в России только за два месяца сократилось на 23 000 человек.

"Если 10 лет назад наш контингент в тюрьмах достигал почти 700 тыс. человек, то сейчас у нас в исправительных колониях около 266 тыс. человек", - сказал Вуколов в начале этого месяца.

Почему ЕС только "пожимает плечами" на пророссийскую деятельность Орбана

путін та орбан

Фото: gettyimages

В Politico написали о том, почему ЕС "пожимает плечами", когда пророссийские друзья Орбан и Фико тронят Запад. Дипломаты ЕС говорят, что Венгрия и Словакия могут предпринять ограниченное количество разрушительных мер, но опасения по поводу их промосковской позиции остаются глубокими.

"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел прошлую неделю, нагло троля Запад — пожимал руку Владимиру Путину, сравнивал ЕС с репрессивным Советским Союзом и обещал задержать новый транш помощи Украине. Теперь тщеславный венгерский лидер собирается объединиться с новоизбранным пропутинским лидером Фицо, чтобы еще больше оскорбить блок во время встречи лидеров ЕС в четверг в Брюсселе", - пишут в издании и добавляют, что ответ ЕС заключается в "коллективном пожатии плечами" и только "тихом шепоте", что Брюссель разморозит 13 миллиардов евро для Венгрии. в обмен на проведение Будапештом реформ, чтобы привести его в соответствие со стандартами верховенства права ЕС.

"Словакия настолько ничтожна страна, что это мало что изменит", - сказал чиновник ЕС. "У Словакии почти нет рычагов влияния. Им нужны их фонды сплоченности и добрая воля ЕС, они не могут позволить себе быть нарушителями спокойствия в Брюсселе. Гораздо важнее для Орбана потеря Польшей как союзника по вопросам верховенства права, они оказали реальное влияние из-за своего размера".

Подобным образом французский чиновник настаивал на том, что Орбан тоже согласился на важные решения, несмотря на его театральные выступления против ЕС.

"Очевидно, что сигнал, посылающий это изображение [Орбан и Путин пожимают друг другу руки], не положительный и бесполезный", - сказал представитель Елисейского двора. "Но если сделать шаг назад и взглянуть на то, что сделали Европейский Союз и Венгрия по поводу войны, спровоцированной Россией в Украине, мы легко увидим, что все решения были приняты единогласно", в том числе по санкциям против России и поддержке Украины. "И именно на этом мы должны настаивать".

Тем не менее, не так легко отвергнуть разрушительные способности Орбана. Хотя санкции ЕС против России были согласованы, Венгрия регулярно откладывала меры, чтобы вырвать уступки. Подобным образом, его нынешнее публичное неповиновение НАТО и Вашингтону означает, что страны Центральной и Восточной Европы все больше озабочены такой политикой.

В частных разговорах дипломаты из региона удивляются, почему западные государства должны продолжать делиться конфиденциальной информацией с Венгрией, если ее лидер прежде всего лоялен к России.

"Если бы я был на месте Украины, я бы не чувствовал себя комфортно делиться любыми планами, пока он присутствует", - сказал один высокопоставленный дипломат, оставшийся анонимным.

Статьи
Новости
Мир
Россия
политика
Владимир Зеленский
Венгрия
Война с Россией
Виктор Орбан
Военные новости
Читайте также:
поліція ілюстративне
27 октября, 2023 пятница
У жены и тещи замглавы Нацполиции Тишлека есть российские паспорта, - Bihus.info
відновлення Херсонщини
27 октября, 2023 пятница
Правительство увеличило зарплату работникам "Армии восстановления" в 1,5 раза
Олег Царьов
27 октября, 2023 пятница
В Ялте стреляли в коллаборанта Царева, СМИ пишут об операции СБУ
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.31
    Покупка 37.31
    Продажа 38
  • EUR
    Покупка 39.47
    Продажа 40.51
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
28 октября
01:24
Ночная атака РФ на Украину: в Днепре слышны звуки взрывов
01:02
Три страны призвали к быстрому прогрессу в нормализации отношений между Сербией и Косово.
00:56
Пентагон
Сдерживание противников и уверенность партнерам: США будут разрабатывать новый тип ядерной бомбы
00:50
Эксклюзив
Под больницей в Газе ХАМАС построил подземный город: вицеспикер Кнессета о начале сухопутной операции Израиля
00:39
"Смерть" Путина – это предвыборная технология, - Данилов
00:29
Генасамблея ООН
Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному гуманитарному перемирию между Израилем и ХАМАСом
00:08
НАТО должна быть готова к угрозе от России, - минобороны Германии
2023, пятница
27 октября
23:59
Эксклюзив
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон был в состоянии дипломатического шпагата: политолог о визите лидера Франции в Израиль и Палестину
23:56
Дебютный ассист Малиновского принес "Дженоа" победу над "Салернитаной"
23:46
Неформально в Конгрессе говорят о возможности участия армии США в новых конфликтах, – член комитета ВР по нацбезопасности
23:25
Эксклюзив
Климкин объяснил, почему Кремль публично принимает представителей ХАМАС
23:00
Эрдоган призвал турок выходить на митинг солидарности с Палестиной
22:58
Ежедневно в Сумской области 100 украинцев въезжают из РФ, - Госпогранслужба
22:46
Эксклюзив
Владимир Огрызко
После ответа Израиля ХАМАСа, Запад должен изменить позицию по ударам Украины по территории РФ, - Огрызко
22:45
Байден встретился с главой МИД Китая
22:12
Болгария обвинила Венгрию и Сербию в финансировании "военной машины" Путина
22:09
Вредят боеготовности и подрывают дисциплину: в армии Южной Кореи запретили однополые отношения
21:59
Клуб Бундеслиги расторг контракт с футболистом, поддержавшим Палестину, - СМИ
21:55
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
ВСУ отрабатывают новую военную стратегию на следующий год: это предпосылка для активных наступательных действий. Военные итоги недели
21:39
В порты Большой Одессы по временному коридору под загрузку зашли 11 судов, - Кубраков
21:31
Обновлено
ЦАХАЛ заявил о начале сухопутной операции в Газе
21:30
Обновлено
Олег Царёв
В Ялте стреляли в коллаборанта Царева, СМИ пишут об операции СБУ
21:09
Зеленский провел военный кабинет: обсудили ситуацию по основным направлениям фронта, среди них Авдеевка и Марьинка
20:39
Обновлено
Россияне ударили по центру Херсона: по меньшей мере 7 раненых
20:13
Матеуш Моравецкий
Моравецкий: партия власти надеется получить мандат на формирование правительства
20:06
На Харьковщине объявили принудительную эвакуацию детей из трех громад
20:04
Датчик слежения, найденный в кортеже Дуды, могли установить спецслужбы РФ, - СМИ
20:03
OPINION
Без участия представителей власти "спецоперации" мародеров были бы невозможны
20:03
Обзор
Украинский след "Королевы Боудики": что посмотреть на выходных
19:50
Наземная операция в Газе будет продолжительной: министр обороны Израиля объяснил почему
19:45
РФ подготовила информационную атаку против министра обороны Умерова, - ГУР
19:28
Усик прилетел в Саудовскую Аравию. Здесь пройдет бой Фьюри – Нганну
19:28
Правительство увеличило зарплату работникам "Армии восстановления" в 1,5 раза
19:22
Эксклюзив
Мишель заявил, что Украина обязательно получит 50 млрд евро от ЕС, – корреспондентка Еспресо
19:10
Инфографика
ПВО сбила 3 российские ракеты Х-59 над Николаевщиной
19:00
Обзор
Победные новости 611-го дня войны: в оккупированном Севастополе взорвался противоминный российский катер, а словенская фирма тайно поставляет в Украину беспилотники для наблюдения
18:56
Около 600 жителей области находятся в плену РФ, - Запорожская ОВА
18:49
OPINION
"Нам нужно создать Министерство Любви украинцев к украинцам", - Николай Княжицкий
18:49
Партизаны нашли российскую систему ПВО неподалеку Симферополя
18:42
Эксклюзив
"Ситуация на десятилетия, постоянно находим взрывчатку": глава Изюмского РВА рассказал о разминировании территории
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV