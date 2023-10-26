В тюрьмах РФ скоро не останется заключенных – всех вербуют на войну, в ЕС не доверяют Орбану. Акценты мировых СМИ 26 октября

На это и не только обращали внимание мировые СМИ на утро 26 октября.

Украина готова бить по инфраструктуре России, если та атакует ее энергостанции

Фото: pixabay.

В The Guardian обратили внимание на слова президента Украины Владимира Зеленского, что Киев готов к контратаке, если Россия нанесет удар по энергостанциям. Президент говорит, что Украина будет не только защищать свою инфраструктуру, но и отвечать, готовя к атакам этой зимой.

Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к новым атакам России на ее энергетическую инфраструктуру в преддверии второй зимы полномасштабного вторжения Владимира Путина в страну – и что страна готова к контратаке, если ее объектом будет.

Предупреждение прозвучало в то время, как Россия ищет новые инструменты, чтобы получить господство над Украиной в своей войне, которая длится более 20 месяцев на становящихся статических линиях фронта.

Россия начала штурмовать города Купянск на севере Украины и Авдеевку, где командиры сказали, что они обеспокоены тем, что Россия стремится окружить и осаждать хорошо защищенный город.

На кадрах, опубликованных в среду, видно, как министр обороны России Сергей Шойгу посещает командный пункт вблизи линии фронта на востоке Украины, где у него был брифинг по поводу боевых действий запланированных на зимние месяцы и подготовки операторов беспилотников, которые стали решающими для военных усилий с обеих сторон.

Шойгу заявил, что украинская армия "уменьшила боеспособность" из-за атаки России. Тем временем кадры российского штурма свидетельствуют о высоком количестве погибших и раненых. Британская оборонная разведка утверждает, что потери россиян выросли на 90% с начала наступления на Авдеевку и Купянск. В результате небольшая территория переходит из рук в руки.

В среду российский парламент одобрил выход Москвы из глобального договора о запрете испытаний ядерного оружия, которое Киев назвал попыткой "ядерного шантажа".

Через несколько часов Путин возглавил испытание стратегических ядерных сил России, имитируя запуск ядерного оружия с земли, стратегических бомбардировщиков и атомной подводной лодки с баллистическими ракетами. Руководивший учениями Шойгу сказал, что задача заключалась в "нанесении массированного ядерного удара... в ответ на ядерный удар противника". Учения под названием "Гром" проводятся ежегодно.

100 тыс. зэков воюет против Украины

В The Washington Post написали, что количество заключенных в России резко сокращается, поскольку осужденных отправляют на войну.

Согласно правительственной статистике и правозащитникам, Россия освободила до 100 000 заключенных и отправила их воевать в Украину – это гораздо больше, чем было известно ранее. Резкое сокращение количества заключенных свидетельствует о том, что Минобороны продолжало агрессивно вербовать осужденных преступников даже после блокирования доступа к заключенным группой наемников Вагнера, пионером кампании обмена помилования на военную службу.

По словам заместителя министра юстиции Всеволода Вуколова, обнародовавшего эту цифру во время панельной дискуссии в начале этого месяца, численность российских тюрем, которая перед вторжением в Украину в феврале 2022 года оценивалась примерно в 420 000 человек, упала до исторического минимума в 0,66 лиц.

Сейчас российские силы сильно зависят от заключенных, изымаемых из колоний с обещанием помилования. Эту практику основал покойный босс ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, который год назад начал вербовать осужденных для борьбы в Украине и собрал 50-тысячную армию.

Осужденные оказались решающими для продолжительной, кровавой и в конечном итоге успешной кампании Вагнера по захвату восточноукраинского города Бахмут. В августе, спустя три месяца после установления контроля над городом, Пригожин погиб в подозрительном взрыве самолета.

На пике вербовочной кампании Пригожина в прошлом году он летал на вертолете из одной российской исправительной колонии в другую, призывая узников искупить свои преступления "кровью" и предлагая освободить их. Приблизительно в то время Федеральная служба исполнения наказаний России перестала публиковать свою обычно детальную статистику, вскоре после того, как данные показали, что мужское количество заключенных в России только за два месяца сократилось на 23 000 человек.

"Если 10 лет назад наш контингент в тюрьмах достигал почти 700 тыс. человек, то сейчас у нас в исправительных колониях около 266 тыс. человек", - сказал Вуколов в начале этого месяца.

Почему ЕС только "пожимает плечами" на пророссийскую деятельность Орбана

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В Politico написали о том, почему ЕС "пожимает плечами", когда пророссийские друзья Орбан и Фико тронят Запад. Дипломаты ЕС говорят, что Венгрия и Словакия могут предпринять ограниченное количество разрушительных мер, но опасения по поводу их промосковской позиции остаются глубокими.

"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел прошлую неделю, нагло троля Запад — пожимал руку Владимиру Путину, сравнивал ЕС с репрессивным Советским Союзом и обещал задержать новый транш помощи Украине. Теперь тщеславный венгерский лидер собирается объединиться с новоизбранным пропутинским лидером Фицо, чтобы еще больше оскорбить блок во время встречи лидеров ЕС в четверг в Брюсселе", - пишут в издании и добавляют, что ответ ЕС заключается в "коллективном пожатии плечами" и только "тихом шепоте", что Брюссель разморозит 13 миллиардов евро для Венгрии. в обмен на проведение Будапештом реформ, чтобы привести его в соответствие со стандартами верховенства права ЕС.

"Словакия настолько ничтожна страна, что это мало что изменит", - сказал чиновник ЕС. "У Словакии почти нет рычагов влияния. Им нужны их фонды сплоченности и добрая воля ЕС, они не могут позволить себе быть нарушителями спокойствия в Брюсселе. Гораздо важнее для Орбана потеря Польшей как союзника по вопросам верховенства права, они оказали реальное влияние из-за своего размера".

Подобным образом французский чиновник настаивал на том, что Орбан тоже согласился на важные решения, несмотря на его театральные выступления против ЕС.

"Очевидно, что сигнал, посылающий это изображение [Орбан и Путин пожимают друг другу руки], не положительный и бесполезный", - сказал представитель Елисейского двора. "Но если сделать шаг назад и взглянуть на то, что сделали Европейский Союз и Венгрия по поводу войны, спровоцированной Россией в Украине, мы легко увидим, что все решения были приняты единогласно", в том числе по санкциям против России и поддержке Украины. "И именно на этом мы должны настаивать".

Тем не менее, не так легко отвергнуть разрушительные способности Орбана. Хотя санкции ЕС против России были согласованы, Венгрия регулярно откладывала меры, чтобы вырвать уступки. Подобным образом, его нынешнее публичное неповиновение НАТО и Вашингтону означает, что страны Центральной и Восточной Европы все больше озабочены такой политикой.

В частных разговорах дипломаты из региона удивляются, почему западные государства должны продолжать делиться конфиденциальной информацией с Венгрией, если ее лидер прежде всего лоялен к России.

"Если бы я был на месте Украины, я бы не чувствовал себя комфортно делиться любыми планами, пока он присутствует", - сказал один высокопоставленный дипломат, оставшийся анонимным.